AISSEE Topper List : महाराष्ट्र की बेटी ने किया सैनिक स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में टॉप, देखें टॉपर लिस्ट
AISSEE Topper List : इस बार सैनिक स्कूल कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में महाराष्ट्र की बेटी अनुराधा अमोल बुधावंत ने पूरे देश में टॉप किया है। वहीं कक्षा 9 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की बात करें तो इसमें यूपी के साहिल कुमार सिंह ने ऑल इंडिया टॉप किया है।
AISSEE Topper List : एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। देश के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए हर साल यह एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस बार सैनिक स्कूल कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में महाराष्ट्र की बेटी अनुराधा अमोल बुधावंत ने पूरे देश में टॉप किया है। अनुराधा ने 300 में से 296 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। वहीं कक्षा 9 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की बात करें तो इसमें यूपी के साहिल कुमार सिंह ने ऑल इंडिया टॉप किया है। साहिल ने 400 में से 388 अंक हासिल किए।
एनटीए ने कक्षा 6 सैनिक प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी 134100 उम्मीदवारों और कक्षा 9 सैनिक प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी 43922 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इसमें सभी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी, उनके अंक, रैंक, रोल नंबर, राज्य समेत सभी अहम डिटेल्स दी गई है।
सैनिक स्कूल कक्षा 6 रिजल्ट के टॉपरों का ब्योरा
टॉप 30 में कुल 6 लड़कियां शामिल हैं-
अनुराधा अमोल बुधावंत (रैंक 1)
नैन्सी कुमारी (रैंक 9)
जान्हवी संपत फाल्के (रैंक 10)
हीरल हीराभाई गलचर (रैंक 12)
ओवी योगेश पवार (रैंक 16)
तेजस्विनी (रैंक 21)
टॉप 10 में बिहार से कुल 6 छात्र हैं और टॉप 20 कुल 11 छात्र हैं ।
यहां देखें सैनिक स्कूल कक्षा 6 टॉपर लिस्ट
AISSEE 2026 प्रवेश परीक्षा (कक्षा 6) के शीर्ष 20 रैंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची
|अखिल भारतीय रैंक (AIRANK)
|उम्मीदवार का नाम
|राज्य (मूल निवास)
|कुल अंक
|श्रेणी (कैटेगरी)
|1
|अनुराधा अमोल बुधावंत (ANURADHA AMOL BUDHAWANT)
|महाराष्ट्र
|296
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|2
|कुंवर राजवीर सिंह (KUNWAR RAJVEER SINGH)
|मध्य प्रदेश
|294
|रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक (Defence)
|3
|हंस राज (HANSH RAJ)
|बिहार
|294
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|4
|प्रशांत (PRASHANT)
|बिहार
|292
|सामान्य (General)
|5
|हार्दिक सैन (HARDIK SAIN)
|राजस्थान
|292
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|6
|आरुष राज (AARUSH RAJ)
|बिहार
|292
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|7
|शिवम कुमार (SHIVAM KUMAR)
|बिहार
|292
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|8
|गौरव राज (GAURAV RAJ)
|बिहार
|292
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|9
|नैन्सी कुमारी (NANCY KUMARI)
|बिहार
|292
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|10
|जान्हवी संपत फाल्के (JANHAVI SAMPAT PHALKE)
|महाराष्ट्र
|292
|सामान्य (General)
|11
|नीरज कुमार (NIRAJ KUMAR)
|बिहार
|292
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|12
|हीरल हीराभाई गलचर (HIRAL HIRABHAI GALCHAR)
|गुजरात
|291
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|13
|प्रत्यूष मिश्रा (PRATYUSH MISHRA)
|बिहार
|291
|सामान्य (General)
|14
|देव कुमार (DEV KUMAR)
|उत्तर प्रदेश
|291
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|15
|कार्तिक पाल (KARTIK PAL)
|उत्तर प्रदेश
|291
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|16
|ओवी योगेश पवार (OVIEE YOGESH PAWAR)
|महाराष्ट्र
|290
|सामान्य (General)
|17
|राजवीर चंद्रशेखर जाधव (RAJVEER CHANDRASHEKHAR JADHAV)
|महाराष्ट्र
|290
|सामान्य (General)
|18
|सन्नी कुमार (SUNNY KUMAR)
|बिहार
|290
|अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
|19
|विरूपाक्ष विक्रम सिंह (VIRUPAKSH VIKRAM SINGH)
|बिहार
|290
|सामान्य (General)
|20
|पीयूष राज (PIYUSH RAJ)
|बिहार
|290
|सामान्य (General)
सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के टॉपरों का ब्योरा
सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के यूपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। टॉप 10 में यूपी से 4 विद्यार्थी हैं। जबकि बिहार से एक है। टॉप 20 में यूपी और बिहार के कुल 7 होनहार छात्र शामिल हैं
उत्तर प्रदेश (3 छात्र): साहिल कुमार सिंह (रैंक 1), हरितेज मिश्रा (रैंक 3) और लवदीप गुप्ता (रैंक 8)।
बिहार (1 छात्र): सचिन कुमार (रैंक 9)।
सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट के टॉपरों की लिस्ट
AISSEE 2026 की कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के स्रोतों के आधार पर, टॉप 20 रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची उनके विवरण के साथ नीचे दी गई है:
|रैंक
|नाम
|राज्य (Domicile)
|कुल अंक (Total Marks)
|श्रेणी (Category)
|1
|साहिल कुमार सिंह
|उत्तर प्रदेश
|388
|रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
|2
|गौरनम
|हरियाणा
|388
|सामान्य
|3
|हरितेज मिश्रा
|उत्तर प्रदेश
|388
|सामान्य
|4
|नक्षत्र बिष्ट
|उत्तराखंड
|386
|सामान्य
|5
|अनुजीता राठौड़
|हरियाणा
|386
|सामान्य
|6
|योगेश सिंह कार्की
|उत्तराखंड
|384
|रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
|7
|हर्ष यादव
|हरियाणा
|382
|ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
|8
|लवदीप गुप्ता
|उत्तर प्रदेश
|382
|ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
|9
|सचिन कुमार
|बिहार
|382
|ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
|10
|वैष्णवी शर्मा
|हरियाणा
|382
|सामान्य
|11
|प्रशांत ढिल्लों
|हरियाणा
|382
|सामान्य
|12
|स्वस्तिक बाजपेयी
|उत्तर प्रदेश
|382
|सामान्य
|13
|रामनिवास
|राजस्थान
|382
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|14
|कात्यायनी नेगी
|उत्तराखंड
|382
|सामान्य
|15
|अक्षत जैन
|हरियाणा
|380
|सामान्य
|16
|सूर्यांश सिंह
|बिहार
|380
|सामान्य
|17
|सार्थक राज
|बिहार
|380
|ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
|18
|आयुष चौहान
|उत्तराखंड
|380
|सामान्य
|19
|वंशिका शर्मा
|हरियाणा
|380
|सामान्य
|20
|उत्कर्ष तिवारी (NTKARSH TIWARI)
|हरियाणा
|378
|सामान्य
टॉप 20 रैंकर्स में लड़कियों और लड़कों की संख्या:
लड़कियां (Girls): कुल 5 (रैंक 2, 5, 10, 14, और 19)
लड़के (Boys): कुल 15
आगे ई-काउंसलिंग से होगा दाखिला
अब क्वालिफाइड छात्रों को ई काउंसलिंग के जरिए सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिला मिलेगा। सभी को ई काउंसलिंग के लिए https://pesa.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling/signin पर आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों का एडमिशन AISSEE-2026 की स्कूल वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज (होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट) मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स को मिली रैंक, मेडिकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड मेडिकल फिटनेस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर ई-काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। रैंक के आधार पर न सिर्फ देश के 33 प्रमुख सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलेगा, बल्कि नए अप्रूव्ड 69 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 19 नए सैनिक स्कूलों (जो एकेडमिक ईयर 2026-27 में क्लास 9 तक पहुंच गए हैं) की कक्षा 9 में दाखिला होगा।
