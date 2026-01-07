AISSEE Exam City OUT, Link : सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की एग्जाम सिटी जारी, मैथ्स अच्छा तो सीट पक्की

संक्षेप: AISSEE 2026 Exam City download : एनटीए ने सैनिक स्कूलों की कक्षा छह और 9वीं में दाखिले के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड की जा सकती है।

AISSEE 2026 Exam City download : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सैनिक स्कूलों की कक्षा छह और 9वीं में दाखिले के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (एआईएसएसईई) की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society या www.nta.ac.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड की जा सकती है। इसके जरिए स्टूडेंट्स जान पाएंगे कि उनका एग्जाम किस शहर में है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन देश भर के 190 शहरों में स्थिति 464 केंद्रों पर ओएमआर शीट पर पेन और पेपर मोड में 18 जनवरी 2026 को किया जाएगा। विद्यार्थी ध्यान रखें कि यह एडमिट कार्ड नहीं है। केवल एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप है। एडमिट कार्ड बाद में जारी होंगे।

AISSEE 2026 Exam City Direct Link क्या है एग्जाम पैटर्न कक्षा 6 - - हिंदी व इंग्लिश समेत 13 मीडियम में

सैनिक स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा कुल 150 मिनट की होगी। कुल 125 प्रश्न होंगे। पेपर 300 अंक का होगा। लैंग्वेज में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक का होगा। मैथ्स में 150 अंक के 50 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। इंटेलिजेंस में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे। जनरल नॉलेज में 50 अंक के 25 सवाल होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे।

कक्षा 9 एग्जाम पैटर्न - केवल इंग्लिश मीडियम में सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा 180 मिनट की होगी। कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 400 नंबर का होगा। मैथ्स में 4-4 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे। यानी 200 नंबर के प्रश्न मैथ्स से होंगे। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी में 50-50 अंक के 25-50 प्रश्न होंगे। इनमें हर सवाल दो अंक का होगा।

मैथ्स अच्छा हो तो राह आसान उपरोक्त दोनों कक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में मैथ्स से 50 फीसदी सवाल होंगे। यानी जिसका मैथ्स अच्छा है, उसके बाजी मारने के चांस ज्यादा होंगे। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए छात्र का मैथ्स अच्छा होना जरूरी है।

मिनिमम पासिंग मार्क्स दोनों कक्षाओं के एंट्रेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स - छात्र के हर सेक्शन में कम से कम 25 फीसदी और एग्रीगेट 40 फीसदी मार्क्स आना जरूरी है। एससी, एसटी विद्यार्थियों के लिए यह शर्त नहीं है।

नए सैनिक स्कूलों में 2 कैटेगरी में होगा दाखिला कक्षा 6 कैटेगरी ए 40 प्रतिशत रूट - लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है। आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। अभ्यर्थी संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जाँच कर सकते हैं।

श्रेणी 'बी' (60 फीसदी रूट) - लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है; आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। उम्मीदवारों को संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

- उम्मीदवारों को उस स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं और 31 मार्च, 2026 तक कक्षा 5 उत्तीर्ण या उसमें उपस्थित होना चाहिए।

कक्षा 9 में दाखिला (19 न्यू सैनिक स्कूल) कैटेगरी ए (40 फीसदी वाला रूट) - 19 न्यू सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल वर्टिकल में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 40 फीसदी रूट और बाद में निकाली गई रिक्तियों के तहत न भरी गई शेष रिक्तियों तक ही सीमित है।

- प्रवेश के समय उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

कैटेगरी बी (60 फीसदी रूट ) - 19 नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल श्रेणी में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।