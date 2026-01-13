Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़AISSEE Admit Card Download Link : nta all india sainik school exam admit card out exams.nta.nic.in/sainik-school-society
AISSEE Admit Card OUT, Link : सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड जारी, गणित पर पकड़ तो चयन के चांस अधिक

AISSEE Admit Card OUT, Link : सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड जारी, गणित पर पकड़ तो चयन के चांस अधिक

संक्षेप:

AISSEE Admit Card OUT : एनटीए ने एआईएसएसईई 2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है।exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर आवेदन क्रमांक और पासवर्ड डाल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

Jan 13, 2026 06:17 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

AISSEE Admit Card OUT : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (छठी और नौवीं) (एआईएसएसईई)-2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 18 जनवरी को देशभर के 464 केंद्रों पर पेन-पेपर मोड में होगी। अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन क्रमांक और पासवर्ड डाल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के बाद के चरणों में पात्रता की अंतिम जांच की जाएगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखने और उस पर छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी गई है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने या उसमें दी गई जानकारी में त्रुटि होने पर उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं या aissee@nta.ac.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

Admit Card Direct Link

क्या है एग्जाम पैटर्न

कक्षा 6 - - हिंदी व इंग्लिश समेत 13 मीडियम में

सैनिक स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा कुल 150 मिनट की होगी। कुल 125 प्रश्न होंगे। पेपर 300 अंक का होगा। लैंग्वेज में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक का होगा। मैथ्स में 150 अंक के 50 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। इंटेलिजेंस में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे। जनरल नॉलेज में 50 अंक के 25 सवाल होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे।

कक्षा 9 एग्जाम पैटर्न - केवल इंग्लिश मीडियम में

सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा 180 मिनट की होगी। कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 400 नंबर का होगा। मैथ्स में 4-4 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे। यानी 200 नंबर के प्रश्न मैथ्स से होंगे। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी में 50-50 अंक के 25-50 प्रश्न होंगे। इनमें हर सवाल दो अंक का होगा।

मैथ्स अच्छा हो तो राह आसान

उपरोक्त दोनों कक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में मैथ्स से 50 फीसदी सवाल होंगे। यानी जिसका मैथ्स अच्छा है, उसके बाजी मारने के चांस ज्यादा होंगे। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए छात्र का मैथ्स अच्छा होना जरूरी है।

मिनिमम पासिंग मार्क्स

दोनों कक्षाओं के एंट्रेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स - छात्र के हर सेक्शन में कम से कम 25 फीसदी और एग्रीगेट 40 फीसदी मार्क्स आना जरूरी है। एससी, एसटी विद्यार्थियों के लिए यह शर्त नहीं है।

नए सैनिक स्कूलों में 2 कैटेगरी में होगा दाखिला

कक्षा 6

कैटेगरी ए 40 प्रतिशत रूट

- लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है। आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। अभ्यर्थी संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जाँच कर सकते हैं।

श्रेणी 'बी' (60 फीसदी रूट)

- लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है; आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। उम्मीदवारों को संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

- उम्मीदवारों को उस स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं और 31 मार्च, 2026 तक कक्षा 5 उत्तीर्ण या उसमें उपस्थित होना चाहिए।

कक्षा 9 में दाखिला (19 न्यू सैनिक स्कूल)

कैटेगरी ए (40 फीसदी वाला रूट)

- 19 न्यू सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल वर्टिकल में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 40 फीसदी रूट और बाद में निकाली गई रिक्तियों के तहत न भरी गई शेष रिक्तियों तक ही सीमित है।

- प्रवेश के समय उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

कैटेगरी बी (60 फीसदी रूट )

- 19 नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल श्रेणी में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश केवल उन बची हुई रिक्तियों तक सीमित है जो प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 60 फीसदी रूट के अंतर्गत नहीं भरी गई हैं और बाद में निकाली गई हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
AISSEE Sainik School
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।