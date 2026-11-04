सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, AISSEE में मैथ्स अच्छा तो सीट पक्की

AISSEE 2027: एआईएसएसईई 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू कर दी गई है। सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेना चाह रहे विद्यार्थी exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

AISSEE 2027 , All India Sainik Schools Entrance Examination : एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (एआईएसएसईई) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से शुरू कर दी गई है। हालांकि इसमें करीब एक माह की देरी हुई क्योंकि पिछले साल यह 10 अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। देश के सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेना चाह रहे विद्यार्थी एनटीए एआईएसएसईई 2027 वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 है। एआईएसएसईई 2027 के जरिए देश भर के प्रमुख 33 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 9 में दाखिला होगा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2027 में होगा। रिजल्ट परीक्षा के चार से छह सप्ताह के बाद आएगा। सटीक एग्जाम डेट बाद में जारी होगी।

खास बातें 1. एआईएसएसईई से कहां कहां होगा दाखिला 33 मौजूदा सैनिक स्कूल : देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा।

स्वीकृत नए सैनिक स्कूल : रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 80 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 तथा 40 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 9 के स्तर पर प्रवेश मिलेगा

2. क्या है आयु संबंधी योग्यता- आयु सीमा: छात्र की आयु 31 मार्च 2027 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए (यानी जन्म 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच हुआ हो, दोनों तिथियां शामिल)।

पात्रता: लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं।

नए सैनिक स्कूलों का 60% रूट (कैटेगरी B): इसके लिए छात्र का उसी स्वीकृत नए सैनिक स्कूल में पहले से नामांकित होना और कक्षा 5 में अध्ययनरत/उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

कक्षा 9 के लिए आयु सीमा: छात्र की आयु 31 मार्च 2027 को 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए (यानी जन्म 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच हुआ हो, दोनों तिथियां शामिल)।

शैक्षणिक योग्यता: प्रवेश के समय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

पात्रता: लड़के और लड़कियां दोनों (सीटों की उपलब्धता के आधार पर) पात्र हैं।

3. आवेदन फीस जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस, एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए व एससी और एसटी वर्ग के लिए 700 रुपए शुल्क देना होगा।

4. क्या है एग्जाम पैटर्न कक्षा 6 - हिंदी व इंग्लिश समेत 13 मीडियम में

सैनिक स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा कुल 150 मिनट की होगी। कुल 125 प्रश्न होंगे। पेपर 300 अंक का होगा। लैंग्वेज में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक का होगा। मैथ्स में 150 अंक के 50 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। इंटेलिजेंस में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे। जनरल नॉलेज में 50 अंक के 25 सवाल होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे।

5. कक्षा 9 एग्जाम पैटर्न - केवल इंग्लिश मीडियम में सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा 180 मिनट की होगी। कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 400 नंबर का होगा। मैथ्स में 4-4 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे। यानी 200 नंबर के प्रश्न मैथ्स से होंगे। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी में 50-50 अंक के 25-50 प्रश्न होंगे। इनमें हर सवाल दो अंक का होगा।

नेगेटिव मार्किंग: गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है

6. मैथ्स अच्छा हो तो राह आसान उपरोक्त दोनों कक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में मैथ्स से 50 फीसदी सवाल होंगे। यानी जिसका मैथ्स अच्छा है, उसके बाजी मारने के चांस ज्यादा होंगे। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए छात्र का मैथ्स अच्छा होना जरूरी है।

7. दोनों कक्षाओं के एंट्रेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स - छात्र के हर सेक्शन में कम से कम 25 फीसदी और एग्रीगेट 40 फीसदी मार्क्स आना जरूरी है। एससी, एसटी विद्यार्थियों के लिए यह शर्त नहीं है।

8. नए सैनिक स्कूलों में 2 कैटेगरी में होगा दाखिला कक्षा 6 कैटेगरी ए 40 प्रतिशत रूट - लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है। आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। अभ्यर्थी संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जाँच कर सकते हैं।

श्रेणी 'बी' (60 फीसदी रूट) - लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है; आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। उम्मीदवारों को संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

- उम्मीदवारों को उस स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं और 31 मार्च, 2027 तक कक्षा 5 उत्तीर्ण या उसमें उपस्थित होना चाहिए।

कक्षा 9 में दाखिला ( न्यू सैनिक स्कूल) कैटेगरी ए (40 फीसदी वाला रूट) - न्यू सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल वर्टिकल में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 40 फीसदी रूट और बाद में निकाली गई रिक्तियों के तहत न भरी गई शेष रिक्तियों तक ही सीमित है।

- प्रवेश के समय उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

कैटेगरी बी (60 फीसदी रूट )

- नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल श्रेणी में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश केवल उन बची हुई रिक्तियों तक सीमित है जो प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 60 फीसदी रूट के अंतर्गत नहीं भरी गई हैं और बाद में निकाली गई हैं।

9. सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अहम तिथियां ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि: 03 नवंबर 2026 से 02 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

सामान्य शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 02 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन व शुल्क भुगतान: 03 दिसंबर 2026 से 06 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

आवेदन विवरण में सुधार : 07 दिसंबर 2026 से 09 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।

परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना : 11 जनवरी 2027।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि: 25 जनवरी 2027 से।

परीक्षा की तिथि : 31 जनवरी 2027

परीक्षा की अवधि एवं समय :

कक्षा VI : दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक (कुल 150 मिनट)।

कक्षा IX : दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (कुल 180 मिनट)