सैनिक स्कूल छठी और 9वीं दाखिले के लिए 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन, हजारों बच्चों ने नहीं भरी AISSEE फीस
एआईएसएसईई 2027 के लिए 125332 विद्यार्थियों ने बुधवार तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जबकि 73669 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।
AISSEE 2027 , All India Sainik Schools Entrance Examination : ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (एआईएसएसईई) 2027 के लिए 125332 विद्यार्थियों ने बुधवार तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जबकि 73669 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है। एनटीए ने ताजा आंकड़े जारी कर यह जानकारी दी। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हजारों अभ्यर्थियों ने अभी फीस सब्मिट नहीं की है। एनटीए ने कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2026 है। यदि अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, तो अंतिम समय का इंतजार न करें। अपना आवेदन https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर फॉर्म पूरा करें, परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
एआईएसएसईई 2027 के जरिए देश भर के प्रमुख 33 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 9 में दाखिला होगा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2027 में होगा। रिजल्ट परीक्षा के चार से छह सप्ताह के बाद आएगा। सटीक एग्जाम डेट बाद में जारी होगी।
खास बातें
1. एआईएसएसईई से कहां कहां होगा दाखिला
33 मौजूदा सैनिक स्कूल : देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा।
स्वीकृत नए सैनिक स्कूल : रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 80 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 तथा 40 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 9 के स्तर पर प्रवेश मिलेगा
2. क्या है आयु संबंधी योग्यता-
आयु सीमा: छात्र की आयु 31 मार्च 2027 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए (यानी जन्म 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच हुआ हो, दोनों तिथियां शामिल)।
पात्रता: लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं।
नए सैनिक स्कूलों का 60% रूट (कैटेगरी B): इसके लिए छात्र का उसी स्वीकृत नए सैनिक स्कूल में पहले से नामांकित होना और कक्षा 5 में अध्ययनरत/उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
कक्षा 9 के लिए
आयु सीमा: छात्र की आयु 31 मार्च 2027 को 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए (यानी जन्म 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच हुआ हो, दोनों तिथियां शामिल)।
शैक्षणिक योग्यता: प्रवेश के समय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
6. मैथ्स अच्छा हो तो राह आसान
उपरोक्त दोनों कक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में मैथ्स से 50 फीसदी सवाल होंगे। यानी जिसका मैथ्स अच्छा है, उसके बाजी मारने के चांस ज्यादा होंगे। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए छात्र का मैथ्स अच्छा होना जरूरी है।
7. दोनों कक्षाओं के एंट्रेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स - छात्र के हर सेक्शन में कम से कम 25 फीसदी और एग्रीगेट 40 फीसदी मार्क्स आना जरूरी है। एससी, एसटी विद्यार्थियों के लिए यह शर्त नहीं है।
8. नए सैनिक स्कूलों में 2 कैटेगरी में होगा दाखिला
कक्षा 6
कैटेगरी ए 40 प्रतिशत रूट
- लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है। आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। अभ्यर्थी संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जाँच कर सकते हैं।
श्रेणी 'बी' (60 फीसदी रूट)
- लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है; आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। उम्मीदवारों को संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को उस स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं और 31 मार्च, 2027 तक कक्षा 5 उत्तीर्ण या उसमें उपस्थित होना चाहिए।
कक्षा 9 में दाखिला ( न्यू सैनिक स्कूल)
कैटेगरी ए (40 फीसदी वाला रूट)
- न्यू सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल वर्टिकल में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।
- प्रवेश प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 40 फीसदी रूट और बाद में निकाली गई रिक्तियों के तहत न भरी गई शेष रिक्तियों तक ही सीमित है।
- प्रवेश के समय उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
कैटेगरी बी (60 फीसदी रूट )
- नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल श्रेणी में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।
- प्रवेश केवल उन बची हुई रिक्तियों तक सीमित है जो प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 60 फीसदी रूट के अंतर्गत नहीं भरी गई हैं और बाद में निकाली गई हैं।
9. सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अहम तिथियां
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि: 03 नवंबर 2026 से 02 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।
सामान्य शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 02 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।
500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन व शुल्क भुगतान: 03 दिसंबर 2026 से 06 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।
आवेदन विवरण में सुधार : 07 दिसंबर 2026 से 09 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक)।
परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना : 11 जनवरी 2027।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि: 25 जनवरी 2027 से।
परीक्षा की तिथि : 31 जनवरी 2027
परीक्षा की अवधि एवं समय :
कक्षा VI : दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक (कुल 150 मिनट)।
कक्षा IX : दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (कुल 180 मिनट)
10. परीक्षा का मोड: OMR उत्तर पत्रक पर पेन-पेपर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी