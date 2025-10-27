Hindustan Hindi News
AISSEE 2026 Sainik School Admission class 6th and 9th registration will end soon apply online at exams.nta.ac.in/AISSEE
AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन की अंतिम तिथि नजदीक, अभी करें अपलाई

Mon, 27 Oct 2025 01:10 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
AISSEE 2026 Registration: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बहुत नजदीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दिलाना चाहते हैं, तो अभी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर जमा कीजिए। एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में 2 से 4 नवंबर 2025 तक एडिटिंग/सुधार कर सकते हैं।

योग्यता-

1. सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है और साथ ही साथ छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. सैनिक स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और छात्र की आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. छात्रों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन फॉर्म शुल्क-

आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 850 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी को 700 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

AISSEE 2026 Registration Direct Link

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल के लिए आवेदन कैसे करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

4. इसके बाद आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

