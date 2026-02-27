AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेंस रिजल्ट घोषित, NTA ने जारी किए नतीजे; ऐसे करें चेक
AISSEE 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए ई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने और आगे की पूरी प्रक्रिया।
AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में पढ़ने का सपना देखने वाले हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर आ गई है। 27 फरवरी 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी AISSEE 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही देशभर के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिले की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।
अब छात्र अपने स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं और अगला चरण, यानी काउंसलिंग, मेरिट और पात्रता के आधार पर पूरा किया जाएगा। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो अनुशासन, गुणवत्ता वाली शिक्षा और रक्षा सेवाओं की भावना से जुड़े माहौल में पढ़ाई करना चाहते हैं।
कब और कैसे हुई थी परीक्षा
AISSEE 2026 का आयोजन 18 जनवरी 2026 को पेन एंड पेपर मोड में किया गया था। परीक्षा देश के 190 शहरों में बनाए गए 464 केंद्रों पर संपन्न हुई। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रों का चयन Sainik Schools और नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए किया जाता है।
ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लॉग इन करने के लिए आवेदन संख्या और पासवर्ड की जरूरत होगी। डिटेल भरने के बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है।
आगे क्या होगा, अब शुरू होगी असली प्रक्रिया
NTA के अनुसार, रिजल्ट जारी होने के बाद अब प्रवेश प्रक्रिया ई काउंसलिंग मोड में पूरी की जाएगी। सीट आवंटन मेरिट, श्रेणी और पात्रता शर्तों के आधार पर तय होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज, सेल्फ डिक्लेरेशन और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन आगे के चरणों में किया जाएगा। केवल वही छात्र काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे जो सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे।
जरूरी है समय पर दस्तावेज तैयार रखना
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे। यदि कोई जानकारी अधूरी पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अभिभावकों और छात्रों को आधिकारिक निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है।
काउंसलिंग शेड्यूल जल्द होगा जारी
काउंसलिंग की तारीखें और विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। NTA ने यह भी बताया है कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सवाल के लिए उम्मीदवार निर्धारित ईमेल माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
AISSEE केवल एक प्रवेश परीक्षा नहीं बल्कि उन छात्रों के लिए पहला कदम माना जाता है जो भविष्य में रक्षा सेवाओं या अनुशासित करियर की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि हर साल इस परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों में खास उत्साह देखने को मिलता है।
