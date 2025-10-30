AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक करें अप्लाई

संक्षेप: Sainik School Admission 2026: एनटीए ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब आप 9 नवंबर 2025 तक exams.nta.ac.in/AISSEE पर आवेदन कर सकते हैं।

AISSEE 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो परेशान न हों, अब आप 9 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 30 अक्टूबर, 2025 तक थी। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दिलाना चाहते हैं, तो अभी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/AISSEE पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर जमा कीजिए।

जानें महत्वपूर्ण तारीखें- 1. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की नई अंतिम तिथि- 9 नवंबर, 2025 (शाम 5 बजे तक)

2. परीक्षा शुल्क जमा करने की नई अंतिम तिथि- 10 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करेक्शन/सुधार करने की तिथि- 12 नवंबर 2025 से 14 नवंबर 2025

सरकार ने देश में तीन और नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। इससे छात्रों के पास एडमिशन के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

ये तीन नए स्कूल हैं- 1. योगेश्वरी सैनिक स्कूल, महाराष्ट्र (अंबाजोगाई, बीड)

2. वादम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा (वास्को-गोवा)

3. श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु (नमक्कल)

योग्यता- 1. सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है और साथ ही साथ छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. सैनिक स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और छात्र की आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. छात्रों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन फॉर्म शुल्क- आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 850 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी को 700 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

AISSEE 2026 Registration Direct Link AISSEE 2026: सैनिक स्कूल के लिए आवेदन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

4. इसके बाद आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए।