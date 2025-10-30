Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़AISSEE 2026: Last Date to Apply for Sainik School Class 6 and 9 Admissions is Today
AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन की लास्ट डेट आज, फौरन यहां करें अपलाई

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 में एडमिशन की लास्ट डेट आज, फौरन यहां करें अपलाई

संक्षेप: Sainik School Admission 2026: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 30 अक्टूबर 2025 है। अभी exams.nta.ac.in/AISSEE पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

Thu, 30 Oct 2025 02:53 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

AISSEE 2026 Registration: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज है। आवेदन की लास्ट डेट आज 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दिलाना चाहते हैं, तो अभी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर जमा कीजिए। एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में 2 से 4 नवंबर 2025 तक एडिटिंग/सुधार कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सरकार ने देश में तीन और नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। इससे छात्रों के पास एडमिशन के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

ये तीन नए स्कूल हैं-

1. योगेश्वरी सैनिक स्कूल, महाराष्ट्र (अंबाजोगाई, बीड)

2. वादम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा (वास्को-गोवा)

3. श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु (नमक्कल)

योग्यता-

1. सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है और साथ ही साथ छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. सैनिक स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और छात्र की आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. छात्रों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन फॉर्म शुल्क-

आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 850 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी को 700 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल के लिए आवेदन कैसे करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

4. इसके बाद आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. इसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
AISSEE Sainik School
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।