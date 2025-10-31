AISSEE 2026 date : सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित, जानें क्यों अच्छा मैथ्स देगा दाखिले की गारंटी

Hindustan Hindi News
Fri, 31 Oct 2025 07:26 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
AISSEE 2026 , All India Sainik Schools Entrance Examination : एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (एआईएसएसईई) 2026 की तिथि घोषित कर दी है। देश के सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और 9 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 रविवार को होगा। एआईएसएसईई के मूल नोटिफिकेशन में सटीक डेट का जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा अब एआईएसएसईई के लिए 9 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले लास्ट डेट 30 अक्टूबर थी। 10 नवंबर तक फीस का भुगतान कर सकेंगे। 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे।

देश के सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेना चाह रहे विद्यार्थी एनटीए एआईएसएसईई 2026 वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एआईएसएसईई 2026 के जरिए देश भर के प्रमुख 33 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 9 में दाखिला होगा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ओएमआर शीट पर पेन और पेपर मोड में देश के 190 शहरों में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।

खास बातें

1. एआईएसएसईई से कहां कहां होगा दाखिला

इसके अलावा एआईएसएसईई 2026 से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए सभी नए मंजूरी प्राप्त 69 सैनिक स्कूलों में और स्वीकृत 19 नए सैनिक स्कूलों (जो शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में कक्षा 9 तक पहुंच गए हैं) की कक्षा 9 में दाखिला होगा।

2. क्या है आयु संबंधी योग्यता

छठी के लिए उम्र 31 मार्च 2026 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नौवीं कक्षा में नामांकन के लिए उम्मीदवार की उम्र 31 मार्च 2026 तक 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. आवेदन फीस

जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस, एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए व एससी और एसटी वर्ग के लिए 700 रुपए शुल्क देना होगा।

4. क्या है एग्जाम पैटर्न

कक्षा 6 - - हिंदी व इंग्लिश समेत 13 मीडियम में

सैनिक स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा कुल 150 मिनट की होगी। कुल 125 प्रश्न होंगे। पेपर 300 अंक का होगा। लैंग्वेज में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक का होगा। मैथ्स में 150 अंक के 50 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। इंटेलिजेंस में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे। जनरल नॉलेज में 50 अंक के 25 सवाल होंगे। हर सवाल 2 अंक के होंगे।

5. कक्षा 9 एग्जाम पैटर्न - केवल इंग्लिश मीडियम में

सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा 180 मिनट की होगी। कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 400 नंबर का होगा। मैथ्स में 4-4 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे। यानी 200 नंबर के प्रश्न मैथ्स से होंगे। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी में 50-50 अंक के 25-50 प्रश्न होंगे। इनमें हर सवाल दो अंक का होगा।

6. मैथ्स अच्छा हो तो राह आसान

उपरोक्त दोनों कक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं में मैथ्स से 50 फीसदी सवाल होंगे। यानी जिसका मैथ्स अच्छा है, उसके बाजी मारने के चांस ज्यादा होंगे। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए छात्र का मैथ्स अच्छा होना जरूरी है।

7. दोनों कक्षाओं के एंट्रेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स - छात्र के हर सेक्शन में कम से कम 25 फीसदी और एग्रीगेट 40 फीसदी मार्क्स आना जरूरी है। एससी, एसटी विद्यार्थियों के लिए यह शर्त नहीं है।

8. नए सैनिक स्कूलों में 2 कैटेगरी में होगा दाखिला

कक्षा 6

कैटेगरी ए 40 प्रतिशत रूट

- लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है। आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। अभ्यर्थी संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जाँच कर सकते हैं।

श्रेणी 'बी' (60 फीसदी रूट)

- लड़कियों के लिए प्रवेश खुला है; आयु मानदंड लड़कों के समान ही हैं। उम्मीदवारों को संबंधित न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर लड़कियों के लिए सीटों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

- उम्मीदवारों को उस स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं और 31 मार्च, 2026 तक कक्षा 5 उत्तीर्ण या उसमें उपस्थित होना चाहिए।

कक्षा 9 में दाखिला (19 न्यू सैनिक स्कूल)

कैटेगरी ए (40 फीसदी वाला रूट)

- 19 न्यू सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल वर्टिकल में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 40 फीसदी रूट और बाद में निकाली गई रिक्तियों के तहत न भरी गई शेष रिक्तियों तक ही सीमित है।

- प्रवेश के समय उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

कैटेगरी बी (60 फीसदी रूट )

- 19 नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जिन्होंने सैनिक स्कूल श्रेणी में कक्षा 8 उत्तीर्ण की है।

- प्रवेश केवल उन बची हुई रिक्तियों तक सीमित है जो प्रारंभिक अनुमानित रिक्तियों के 60 फीसदी रूट के अंतर्गत नहीं भरी गई हैं और बाद में निकाली गई हैं।

9. सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 में होगा। एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड कब आएंगे, इनकी तारीखें भी बाद में आएंगी। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ओएमआर शीट पर पेन और पेपर मोड में देश के 190 शहरों में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।

10. रिजल्ट परीक्षा के चार से छह सप्ताह के बाद आएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
