AISSEE Answer Key 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 आंसर-की का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

संक्षेप:

AISSEE Answer Key 2026: अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) की प्रोविजनल आंसर-की बहुत जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकती है।

Jan 20, 2026 10:53 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
AISSEE Answer Key 2026: अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) में शामिल होने वाले हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बहुत जल्द ही कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकती है।

प्रवेश परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर पेन-पेपर मोड (OMR आधारित) में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब छात्र अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए आधिकारिक आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

आंसर-की कहां और कैसे देखें?

एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक सैनिक स्कूल वेबसाइट exams.nta.ac.in/AISSEE पर जाकर आंसर-की देख सकेंगे। इसे चेक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है।

  1. आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा।

2. लॉगिन करने के बाद, छात्र अपनी ओएमआर रिस्पॉन्स शीट (OMR Sheet) और आधिकारिक आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।

3. छात्र अपने उत्तरों का मिलान आंसर-की से कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने संभावित स्कोर का अंदाजा मिल सके।

आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

एनटीए आंसर-की के साथ ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ भी खोलेगा। यदि किसी छात्र या अभिभावक को लगता है कि विभाग द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वे साक्ष्यों के साथ उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

शुल्क: प्रत्येक प्रश्न को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों को एक निर्धारित शुल्क (लगभग 200 रुपये प्रति प्रश्न, जो नॉन-रिफंडेबल हो सकता है) देना होगा।

समीक्षा: विषय विशेषज्ञों की एक टीम सभी प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा करेगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की को संशोधित किया जाएगा।

अंतिम परिणाम: संशोधित उत्तरों के आधार पर ही फाइनल आंसर-की और फिर अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा।

अगला चरण और परिणाम

आंसर-की जारी होने के कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर नहीं होता है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को अगले चरण यानी मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनाधिकृत स्रोत पर भरोसा न करें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

AISSEE Sainik School
