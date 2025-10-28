AISSEE 2026: सैनिक स्कूलों की लिस्ट में जुड़े 3 और नए स्कूल, रजिस्ट्रेशन जल्द बंद होंगे

संक्षेप: AISSEE 2026: जो छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने देश में तीन और नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं।

AISSEE 2026: जो छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने देश में तीन और नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। इससे छात्रों के पास एडमिशन के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

ये तीन नए स्कूल हैं-

1. योगेश्वरी सैनिक स्कूल, महाराष्ट्र (अंबाजोगाई, बीड)

2. वादम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा (वास्को-गोवा)

3. श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु (नमक्कल)

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बहुत नजदीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दिलाना चाहते हैं, तो अभी आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर जमा कीजिए। एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 रात 11:50 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में 2 से 4 नवंबर 2025 तक एडिटिंग/सुधार कर सकते हैं।

योग्यता-

1. सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है और साथ ही साथ छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. सैनिक स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और छात्र की आयु 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. छात्रों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन फॉर्म शुल्क-

आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 850 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी को 700 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल के लिए आवेदन कैसे करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

4. इसके बाद आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।