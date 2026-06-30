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8वीं की किताब में छपे ऐश्वर्या राय के 'निंबुड़ा-निंबुड़ा' गाने के बोल, छिड़ा भारी विवाद

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Aishwarya Rai Nimbooda Song in School Textbook: ओडिशा में कक्षा 8वीं की कला किताब  में ऐश्वर्या राय का सुपरहिट गाना 'निंबुड़ा निंबुड़ा' छपने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 

8वीं की किताब में छपे ऐश्वर्या राय के 'निंबुड़ा-निंबुड़ा' गाने के बोल, छिड़ा भारी विवाद

Odisha Class 8 textbook Nimbooda Nimbooda lyrics: बॉलीवुड फिल्मों और उनके गानों का क्रेज भारत में किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाने पर आप टीवी या शादियों में झूमते हैं, वही गाना एक दिन बच्चों की पढ़ाई की किताब का हिस्सा बन जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत तैयार की गई ओडिशा की स्कूल की किताबों में एक ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है।

ओडिशा में कक्षा 8वीं की कला शिक्षा की पुस्तक 'कृति' के एक चैप्टर 'मो संगीत जगत' (मेरा संगीत का संसार) में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और सलमान खान की साल 1999 की मशहूर फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का सुपरहिट गाना 'निंबुड़ा-निंबुड़ा' के पूरे बोल छाप दिए गए हैं। इस गाने को राजस्थानी लोकगीत के रूप में किताब में शामिल किया गया है। इसके अलावा, फिल्म 'मिशन कश्मीर' का मशहूर गाना 'रिंद पोश माल' भी इस पुस्तक का हिस्सा बन गया है।

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इंटरनेट पर मची सनसनी, लोगों ने उठाए सवाल

जैसे ही यह खबर और किताब के पन्नों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, वैसे ही इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं बल्कि बॉलीवुड डांस की ट्रेनिंग लेंगे। हालांकि, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाविदों ने इस पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि ओडिशा की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सुंदर ओडिया लोकगीत हैं, तो बच्चों को राज्य की संस्कृति सिखाने के बजाय बॉलीवुड गानों के बोल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं?

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ओडिशा की स्कूली किताबों में पाई गईं 1678 गलतियां

इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब यह बात सामने आई कि ओडिशा की नई पाठ्यपुस्तकों में केवल यही एक गलती नहीं थी, बल्कि अलग-अलग कक्षाओं की किताबों में कुल 1,678 गलतियां और कमियां पाई गई हैं। मामला बढ़ता देख ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और स्कूल व जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने इस पर तुरंत सख्त संज्ञान लिया।

ओडिशा की स्कूली किताबों में पाई गईं 4 बड़ी गलतियां

विधानसभा की गलत तस्वीर: किताब में कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर छापकर उसे ओडिशा विधानसभा बता दिया गया।

2. भूगोल की बड़ी भूल: ओडिशा की मशहूर 'नियमगिरी पहाड़ियों' को गलती से पड़ोसी राज्य झारखंड में दिखाया गया।

3. जिले का गलत नाम: किताब में 'गंजम जिले' को गलती से "ब्रह्मपुर जिला" लिख दिया गया है।

4. नामों में स्पेलिंग मिस्टेक: शास्त्रीय गायिका सुनंदा पटनायक और स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ दास जैसी महान हस्तियों के नामों की स्पेलिंग गलत छापी गई।

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सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एससीईआरटी (SCERT) के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही छह अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसने 14 अहम सुझाव दिए हैं, जिसमें किताबों की बारीकी से जांच करने के लिए 'क्वालिटी एश्योरेंस सेल' बनाने की बात कही गई है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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