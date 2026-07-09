हायर एजुकेशन में भारत की ऊंची उड़ान; पहली बार रिकॉर्ड 4.5 करोड़ दाखिले, बेटियों ने मारी बाजी
AISHE Report: शिक्षा मंत्रालय की AISHE रिपोर्ट के अनुसार, देश में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या रिकॉर्ड 4.5 करोड़ पार कर गई है, जिसमें बेटियों और STEM कोर्सेज का दबदबा बढ़ा है।
AISHE Report: भारतीय शिक्षा व्यवस्था और कॉलेज जाने वाले युवाओं के लिए एक बेहद गर्व और उत्साह से भरने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) की नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा में कुल एडमिशन का आंकड़ा रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय युवाओं में आगे बढ़ने और बड़ी डिग्रियां हासिल करने की ललक लगातार बढ़ रही है।
बेटियों ने रचा इतिहास: लड़कों से आगे निकली भागीदारी
इस बार की एआईएसएचई (AISHE) रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं यानी बेटियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और उनके सकल नामांकन अनुपात (GER) में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तेजी से सुधार हुआ है। उच्च शिक्षा में लड़कियों का GER 31.2 दर्ज किया गया। आज देश के छोटे-छोटे गांवों और कस्बों से निकलकर बेटियां न सिर्फ कॉलेजों में दाखिला ले रही हैं, बल्कि वे उच्च शिक्षा के हर क्षेत्र में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं ने बेटियों के इस सपने को नई उड़ान दी है।
STEM कोर्सेज और तकनीकी शिक्षा का बढ़ा क्रेज
रिपोर्ट में देखा गया है कि STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में दाखिले लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या में भारी उछाल आया है। (STEM) कोर्सेज में लड़कियों की रुचि तेजी से बढ़ी है। इन तकनीकी विषयों में छात्रों का कुल नामांकन साल 2014-15 के 91.5 लाख से बढ़कर अब 2023-24 में 1.02 करोड़ के पार पहुंच गया है।इस भारी उछाल के बीच STEM कोर्सेज की पढ़ाई करने में लड़कियों की हिस्सेदारी भी पहले के 38.4% से बढ़कर अब 44% हो चुकी है।
ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि देश में तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां अब पहले से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और आगे हो रही हैं। युवा अब कोडिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अपना करियर तलाश रहे हैं।
SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों का उच्च शिक्षा में बढ़ा ग्राफ
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए SC छात्रों का एनरोलमेंट 69.72 लाख, ST छात्रों का 28.83 लाख और OBC छात्रों का एनरोलमेंट 1.80 करोड़ दर्ज किया गया। इसके साथ ही, सकल नामांकन अनुपात (GER) में भी भारी सुधार हुआ है; साल 2014-15 के मुकाबले SC छात्रों का GER 18.9 से बढ़कर 27.8 हो गया है, जबकि ST छात्रों का GER भी 13.5 से उछलकर 22.8 पर पहुंच गया है। ये मजबूत आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच अब पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हुई है।
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