IAF Agniveervayu Recruitment 2025: अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, 10वीं पास करें अप्लाई

Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना (IAF) की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरवायु (Agniveervayu Non-Combatants 01/2026) भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया बंद कर दी जाएगी।

Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना (IAF) की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरवायु (Agniveervayu Non-Combatants 01/2026) भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नॉन-काॅम्बैटेंट पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अप्लाई करें। 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है। 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच जन्मे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं।

शारीरिक योग्यता - हाइट - कम से कम 152 सेमी

चेस्ट - कम से कम 5 सेमी फैलना चाहिए।

वजन - हाइट और उम्र के अनुपात में।

Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2025 Notification Link कैसे होगा चयन इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको कई चरणों से गुजरना होगा। इसके लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन होगा, इसके बाद शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को स्ट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है।