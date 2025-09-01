Airforce Agniveer Vayu recruitment 2025 registration last date today apply now at agnipathvayu.cdac.in sarkari naukari IAF Agniveervayu Recruitment 2025: अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, 10वीं पास करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना (IAF) की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरवायु (Agniveervayu Non-Combatants 01/2026) भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया बंद कर दी जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:57 AM
Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना (IAF) की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरवायु (Agniveervayu Non-Combatants 01/2026) भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नॉन-काॅम्बैटेंट पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर अप्लाई करें। 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है।

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है। 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच जन्मे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं।

शारीरिक योग्यता -

हाइट - कम से कम 152 सेमी

चेस्ट - कम से कम 5 सेमी फैलना चाहिए।

वजन - हाइट और उम्र के अनुपात में।

Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2025 Notification Link

कैसे होगा चयन

इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको कई चरणों से गुजरना होगा। इसके लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन होगा, इसके बाद शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को स्ट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है।

वेतनमान-

जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें पहले साल हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। इसमें 9,000 रुपए काॅपर्स फंड के तौर पर कटेगा। ऐसे में पहले साल इन हाथ में आने वाली सैलरी 21,000 रुपए होगी। दूसरे साल में 33,000 रुपए सैलरी होगी, हाथ में आएगी 23,100 रुपए और 9,900 काॅपर्स फंड कटेगा। इसी तरह तीसरे साल 36,500 रुपए सैलरी होगी, हाथ में आएगी 25,550 रुपए और 10,950 रुपए काॅपर्स फंड कटेगा। चौथे साल में 40,000 सैलरी मिलेगी, हाथ में आएगी 28,000 रुपए और 12,000 रुपए काॅपर्स फंड कटेगा।

Agniveer Indian Air Force
