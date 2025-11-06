Indian Air Force Agniveer Result 2025: अग्निवीर वायु परीक्षा 2025 का रिजल्ट agnipathvayu.cdac.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: Airforce Agniveer Result 2025: इंडियन एयर फोर्स (IAF) की ओर से अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Airforce Agniveer Result 2025: इंडियन एयर फोर्स (IAF) की ओर से अग्निवीर वायु (Intake 02/2026) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजरनेम या ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इंडियन एयर फोर्स की ओर से अग्निवीर वायु (Intake 02/2026) भर्ती परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2025 को किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Airforce Agniveer Result 2025 Download: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक रिजल्ट Airforce Agniveer 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

6. भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

शारीरिक योग्यता -

हाइट - कम से कम 152 सेमी

चेस्ट - कम से कम 5 सेमी फैलना चाहिए।

वजन - हाइट और उम्र के अनुपात में।

कैसे होगा चयन इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको कई चरणों से गुजरना होगा। इसके लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन होगा, इसके बाद शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को स्ट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है।