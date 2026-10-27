एयर मार्शल विक्रम गौर ने रचा इतिहास, रक्षा मंत्रालय में मिला बड़ा पद, 3200 घंटे फाइटर जेट उड़ाने का है अनुभव
एयर मार्शल विक्रम गौर का रक्षा करियर बेहद शानदार और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े कई उच्च और संवेदनशील पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं।
भारतीय वायु सेना और देश के रक्षा तंत्र के लिए एक बहुत ही गर्व और ऐतिहासिक पल आया है। भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ और बेहद अनुभवी अधिकारी एयर मार्शल विक्रम गौर को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (सैन्य मामलों के विभाग) में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि रक्षा मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण विभाग में अतिरिक्त सचिव का पद संभालने वाले वे भारतीय वायु सेना के इतिहास में पहले अधिकारी बन गए हैं। उनकी इस नियुक्ति से थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर कोर्डिनेशन करने में मदद मिलेगी।
करियर में संभाले कई महत्वपूर्ण पद
एयर मार्शल विक्रम गौर का रक्षा करियर बेहद शानदार और प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े कई उच्च और संवेदनशील पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। वे रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वायु और स्टाफ ड्यूटी) के पद पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एयर ऑफिसर कमांडिंग (AOC) के रूप में भी उन्होंने बेहद कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने हवाई सुरक्षा और रणनीतिक योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाई।
3200 घंटे से अधिक का फ्लाइंग अनुभव
एयर मार्शल विक्रम गौर भारतीय वायु सेना के एक बेहद जांबाज लड़ाकू पायलट भी हैं। उनके पास वायु सेना में लड़ाकू विमानों को उड़ाने का अनुभव है। उनके नाम भारत के सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई (Su-30MKI) सहित विभिन्न फाइटर जेट्स को उड़ाने का 3200 घंटे से भी अधिक समय का उड़ान अनुभव है। उनके इस लंबे अनुभव का सीधा लाभ अब सैन्य मामलों के विभाग की प्रशासनिक और रणनीतिक योजनाओं को तैयार करने में मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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रुचियां
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