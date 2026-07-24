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AILET 2027: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2027 का नोटिफिकेशन जारी, 7 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन; देखें पूरा शेड्यूल

By Dheeraj Pal
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23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, AILET 2027 का आयोजन 13 दिसंबर 2026 यानी रविवार को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।

AILET 2027 Notification for All India Law Entrance Test 2027 released applications begin on August 7 check full schedule
ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2027 का नोटिफिकेशन जारी

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2027 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा विश्वविद्यालय के 5 वर्षीय बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स) और एलएलएम कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जाएगी। 23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, AILET 2027 का आयोजन 13 दिसंबर 2026 यानी रविवार को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।

विश्वविद्यालय ने यह भी बताया है कि 7 अगस्त 2026 से एडमिशन नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी सभी नई जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

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AILET 2027: महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा कार्यक्रम

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने AILET 2027 से जुड़ी अहम तारीखों का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 23 जुलाई 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 7 अगस्त 2026

AILET 2027 परीक्षा की तारीख: 13 दिसंबर 2026 (रविवार)

परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

प्रवेश के लिए उपलब्ध कोर्स: 5 वर्षीय बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स) और एलएलएम

शैक्षणिक सत्र: 2027-28

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और समय-समय पर एनएलयू दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई अपडेट्स जरूर चेक करते रहें।

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AILET 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके AILET 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: आवेदन शुरू होने के बाद एनएलयू दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अपना वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 4: निर्धारित फॉर्मेट और साइज के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6: सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 7: भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट या पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे AILET 2027 के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पूरा कर लें। साथ ही, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े सभी ताजाअपडेट के लिए एनएलयू दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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