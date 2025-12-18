AILET Result 2026 OUT: आईलेट 2026 रिजल्ट जारी, स्कोरकार्ड और फाइनल आंसर-की करें डाउनलोड

संक्षेप: AILET 2026 Results Declared: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली ने 'ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट' (AILET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने AILET 2026 अकाउंट में लॉगिन करना होगा।

AILET 2026 Result Download Link: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली ने 'ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट' (AILET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, B.A.LL.B.(Hons.) और LL.M. कार्यक्रमों के लिए नतीजे घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थी अपना आधिकारिक स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जा सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने AILET 2026 अकाउंट में लॉगिन करना होगा।

फाइनल आंसर-की भी हुई जारी रिजल्ट के साथ-साथ NLU दिल्ली ने AILET 2026 की फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है। इससे पहले उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2025 थी। छात्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करने के बाद ही यह फाइनल आंसर-की तैयार की गई है।

यह परीक्षा देश के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अब सफल उम्मीदवारों को आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

AILET Result 2026: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 का रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको AILET 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

6. इसके बाद आप भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।