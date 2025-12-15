AILET 2026 Answer Key: AILET 2026 आंसर-की जारी, 16 दिसंबर तक दर्ज करें आपत्ति

संक्षेप: AILET 2026 Answer Key: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने AILET 2026 की आंसर-की और मास्टर क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दी है। अभ्यर्थी आंसर-की nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

AILET 2026 Answer Key: जो छात्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने AILET 2026 की आंसर-की और मास्टर क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे NLU दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

AILET 2026 Answer Key Direct Link आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका विश्वविद्यालय ने छात्रों को आंसर-की में दिए गए किसी भी सवाल या उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि जारी की गई आंसर-की में कोई गलती है, तो वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक है।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा से पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा दें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद ईमेल, सपोर्ट टिकट या फोन कॉल के माध्यम से भेजी गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

कितना लगेगा शुल्क? आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 500 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र द्वारा उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, यानी वह वैलिड होती है, तो आपत्ति शुल्क की यह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

AILET 2026 आंसर-की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें? AILET 2026 के लिए चार अलग-अलग सीरीज की प्रश्न बुकलेट थीं, इसलिए छात्रों को आपत्ति दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाएं।

2. अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके AILET उम्मीदवार पोर्टल पर लॉग इन करें।

3. डैशबोर्ड पर 'View Objections' विकल्प पर क्लिक करें।

4. फिर 'Submit Objection' बटन चुनें।

5. अपनी आपत्ति का प्रकार (प्रश्न या आंसर-की) चुनें।

6. आपत्ति का डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें।

7. शुल्क का भुगतान करें और भविष्य के लिए रसीद डाउनलोड कर लें।