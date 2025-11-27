AILET 2026 Admit Card: AILET 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड nationallawuniversitydelhi.in पर जारी,14 दिसंबर को होगी परीक्षा

संक्षेप: AILET 2026 Admit Card Download: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

Thu, 27 Nov 2025 10:26 AM

AILET 2026 Admit Card Download Link: जो छात्र लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

AILET 2026 Admit Card Download Link परीक्षा की तारीख और समय- AILET 2026 की परीक्षा 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक, कुल दो घंटे की होगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि- यह ध्यान रखना जरूरी है कि उम्मीदवार परीक्षा के दिन 14 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:30 बजे तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाना है? AILET 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी साथ ले जाना होगा। इसके लिए आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या हाल ही में जारी किया गया स्कूल आईडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट के बिना केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

NLU दिल्ली ने AILET 2026 एडमिशन सेशन के लिए एक और बड़ा अपडेट दिया है। यूनिवर्सिटी ने BA LLB (ऑनर्स) कोर्स में अखिल भारतीय रैंक (AIR) 1 हासिल करने वाले छात्र को पहले वर्ष के लिए फुल स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। यह घोषणा मेधावी छात्रों को प्रेरित करने के लिए की गई है।

AILET 2026 Admit Card : एआईएलईटी एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय