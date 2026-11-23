जिस पीजी सीट के लिए सालों पढ़ते हैं डॉक्टर, उसे क्यों छोड़ रहे सैकड़ों रेजिडेंट? RTI में खुलासा
एम्स और जिपमर में पीजी डॉक्टरों के इस्तीफे बढ़ने को लेकर आरटीआई में खुलासा सामने आया है। लंबी ड्यूटी और कमजोर निगरानी के आरोप सामने आए हैं जबकि मंत्रालय ने इसे सामान्य बात बताया है।
जिस सीट के लिए डॉक्टर बरसों रात-दिन पढ़ाई करते हैं उसी सीट को अब सैकड़ों पीजी डॉक्टर बीच में छोड़कर जा रहे हैं। एक आरटीआई के जवाब बताते हैं कि देश के नामी सरकारी मेडिकल संस्थानों में रेजिडेंट डॉक्टरों का इस्तीफा देना अब आम बात बनता जा रहा है। वजह है लंबी ड्यूटी और थका देने वाला काम। निजी अस्पतालों की तय घंटों वाली नौकरी भी उन्हें खींच रही है।
एजुकेशन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ ने यह आरटीआई दाखिल की थी। इसके जवाब में कई एम्स और जिपमेर के आंकड़े सामने आए हैं। एम्स रायपुर में 2025 के दौरान 54 पीजी डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। उसी साल वहां 155 छात्रों ने दाखिला लिया था। एम्स ऋषिकेश में 2025 के भीतर 30 रेजिडेंट गए और 2026 में 25 और चले गए। एम्स गोरखपुर में 2025 के दौरान 19 और 2026 में नौ डॉक्टरों ने सीट छोड़ी। एम्स कल्याणी में 15 और एम्स पटना में 12 इस्तीफे 2025 में दर्ज हुए।
एम्स दिल्ली में 2025 के दौरान 34 जूनियर रेजिडेंट गए। 2024 में यह संख्या 60 थी। इसी बीच वहां आने वालों की गिनती 324 से घटकर 267 रह गई। जिपमेर पुडुचेरी में 2025 में 44 इस्तीफे हुए जबकि 2024 में 60 हुए थे। जनवरी 2024 के बैच में अकेले एनेस्थीसिया के 14 और सर्जरी के 12 रेजिडेंट चले गए।
ड्यूटी का हाल
एम्स भोपाल के जवाब ने सबसे ज्यादा चौंकाया। वहां इमरजेंसी मेडिसिन के रेजिडेंट को हफ्ते में 72 घंटे की ड्यूटी दी गई थी। यह छह रातों की 12-12 घंटे की पाली में बंटी थी। बाकी विभागों में कागज पर सुबह नौ से शाम पांच बजे का समय लिखा है। पर इमरजेंसी में 12 से 24 घंटे की बारी भी लगती है। संस्थान ने माना कि विभाग स्तर पर रोज के आने-जाने का ब्योरा रखा ही नहीं जाता।
यूडीएफ के चेयरपर्सन डॉ लक्ष्य मित्तल का आरोप है कि कागज और हकीकत में बड़ा फर्क है। उनके मुताबिक कागज पर आठ या 12 घंटे की ड्यूटी दिखती है जबकि रेजिडेंट 36 से 72 घंटे लगातार काम करते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर कॉर्पोरेट संस्कृति के प्रेम में नहीं जा रहे। उन्हें तय घंटे और सुरक्षा चाहिए और साथ में सम्मान भी। अस्पतालों में हिंसा से बचाव की कमी भी उन्हें डराती है।
मंत्रालय की सफाई
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि निजी अस्पताल अच्छी तनख्वाह देते हैं और तय घंटे डॉक्टरों को लुभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बोझ बहुत है। सफदरजंग के ओपीडी में रोज करीब 10 हजार मरीज आते हैं।
अधिकारी के मुताबिक यह किसी बड़ी खराबी का सबूत नहीं है। कई छात्र सोचकर आते हैं कि सब संभाल लेंगे। फिर काम का बोझ देखकर उन्हें लगता है कि यह उनके बस की बात नहीं। प्रवेश परीक्षाएं एमसीक्यू वाली होती हैं इसलिए लोग पास हो जाते हैं। सीटें भी काफी बढ़ी हैं तो कुछ छोड़ने वाले होंगे ही।
72 घंटे की साप्ताहिक सीमा और लगातार 48 घंटे से ज्यादा काम न कराने का नियम भी उनके मुताबिक सिर्फ सलाह हैं। 24 घंटे की छुट्टी का प्रावधान भी यही है। अधिकारी का तर्क है कि मरीज गंभीर हो तो डॉक्टर यह नहीं कह सकता कि मेरे 48 घंटे पूरे हो गए।
दिमागी सेहत पर असर
आरटीआई के जवाब बताते हैं कि रेजिडेंट की मानसिक सेहत पर नजर रखने का इंतजाम कमजोर है। एम्स पटना में 2025 में 15 पीजी छात्रों ने मनोचिकित्सक से सलाह ली और 2026 में एक ने। एम्स ऋषिकेश में 2026 में छह छात्र काउंसलिंग ले रहे हैं।
इहबास दिल्ली के प्रोफेसर डॉ ओम प्रकाश के मुताबिक लगातार दबाव से अवसाद और चिंता हो सकती है। थकान और नशे की लत भी घेर सकती है। 36 से 72 घंटे की ड्यूटी में ध्यान और याददाश्त के साथ फैसले लेने की ताकत भी घटती है। गलती का खतरा बढ़ता है। उनका कहना है कि थोड़े आराम से यह असर नहीं जाता और यही बात कई रेजिडेंट को सीट छोड़ने तक ले जा सकती है।
उन्होंने सुझाया कि संस्थान ड्यूटी के घंटे और नींद का रिकॉर्ड रखें। सिर्फ काउंसलिंग काफी नहीं है। घंटों की निगरानी और पक्का आराम चाहिए। विभाग के दबदबे से बाहर गोपनीय मदद भी जरूरी है।
जिपमर के 162 रेजिडेंट पर हुए एक अध्ययन में 56.7 फीसदी ने किसी न किसी स्तर पर बर्नआउट बताया। 51.8 फीसदी की नींद खराब थी और 84 फीसदी पर मध्यम से भारी तनाव था। पूर्वी भारत के एक शिक्षण अस्पताल में 297 पीजी रेजिडेंट पर हुए अध्ययन में 75 फीसदी ने बर्नआउट की बात कही। ये नतीजे सभी रेजिडेंट पर लागू नहीं होते पर चिंता जरूर बढ़ाते हैं।
गौरतलब है कि यूडीएफ ने जांचे जा सकने वाले ड्यूटी रिकॉर्ड मांगे हैं। संगठन चाहता है कि काउंसलिंग और इस्तीफों का ब्योरा सार्वजनिक हो। साथ में 1992 की यूनिफॉर्म रेजिडेंसी स्कीम और नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू हों। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी डाल दी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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