AIIMS पटना में सीनियर रेजिडेंट के 117 पदों पर भर्ती, आवेदन 10 जनवरी तक

संक्षेप:

AIIMS पटना में सीनियर रेजिडेंट बनने का शानदार मौका है। 117 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परीक्षा जनवरी 2026 में होगी।

Dec 21, 2025 09:39 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (AIIMS पटना) ने सीनियर रेजिडेंट (नॉन-अकादमिक) भर्ती 2025 के तहत कुल 117 पदों पर नियुक्ति के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती भारत सरकार की रेजिडेंसी स्कीम के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 18 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

AIIMS पटना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इस भर्ती के माध्यम से एनेस्थीसियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, रेडियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स सहित कई क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल विभागों में सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी।

योग्यता

अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में MD, MS, DNB, DM या M.Ch की डिग्री होनी चाहिए, जो MCI / NMC / NBE से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त हो। दिसंबर 2025 सत्र में पीजी की अंतिम परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं, बशर्ते वे परिणाम घोषित होने से पहले प्रमाण पत्र जमा करें।

आयु सीमा

आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।

OBC: 3 वर्ष की छूट

SC/ST: 5 वर्ष की छूट

PwBD: 10 वर्ष की छूट

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी:

लिखित परीक्षा (MCQ आधारित) - 25 जनवरी 2026

साक्षात्कार - 29, 30 और 31 जनवरी 2026

लिखित परीक्षा में कुल 80 प्रश्न होंगे और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

वेतन

चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के लेवल-11 के अंतर्गत 67,700 रुपये मूल वेतन के साथ नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) और अन्य भत्ते दिए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों को AIIMS पटना की आधिकारिक वेबसाइट aiimspatna.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी और सभी मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन शुरू: 18 दिसंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 10 जनवरी 2026
  • लिखित परीक्षा: 25 जनवरी 2026
  • साक्षात्कार: 29-31 जनवरी 2026

