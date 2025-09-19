aiims norcet 9 prelims result : norcet 9 result out download pdf cut off cutoff marks direct link AIIMS NORCET 9 Results : एम्स नॉर्सेट रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, स्टेज-2 के लिए 19334 ने किया क्वालिफाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़aiims norcet 9 prelims result : norcet 9 result out download pdf cut off cutoff marks direct link

AIIMS NORCET 9 Results : एम्स नॉर्सेट रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, स्टेज-2 के लिए 19334 ने किया क्वालिफाई

नॉर्सेट 9 के लिए 88902 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से 82660 एग्जाम में बैठे। स्कीम के मुताबिक 46014 क्वालिफाई किए गए हैं। स्टेज-2 के लिए 19334 बुलाए जाएंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 10:58 AM
share Share
Follow Us on
AIIMS NORCET 9 Results : एम्स नॉर्सेट रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, स्टेज-2 के लिए 19334 ने किया क्वालिफाई

AIIMS NORCET 9 Results : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (नॉर्सेट) का प्रीलिम्स स्टेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी aiimsexams.ac.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। नॉर्सेट प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को किया गया था। इसमें 88902 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से 82660 एग्जाम में बैठे। स्कीम के मुताबिक 46014 क्वालिफाई किए गए हैं। स्टेज-2 के लिए 19334 बुलाए जाएंगे।

स्टेज-1 पास करने वाले अभ्यर्थी अब स्टेज-2 में बैठेंगे जो कि 27 सितंबर को होगा। एग्जाम सिटी 20 सितंबर और एडमिट कार्ड 24 सितंबर को आएंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए देश के एम्स संस्थानों, ईएसआईसी दिल्ली, रिम्स इंफाल, सीआईपी रांची, जिपमर, वीएमसी सफदरजंग दिल्ली में खाली पड़े नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी।

NORCET 9 Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपना रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

होमपेज पर “NORCET-9 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

रिजल्ट पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें सभी चयनित उम्मीदवारों की सूची होगी।

अपना रोल नंबर/नाम खोजने के लिए Ctrl + F का उपयोग करें।

परिणाम पीडीएफ को डाउनलोड कर अपने डिवाइस में सेव कर लें।

AIIMS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।