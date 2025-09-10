AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: एम्स नाॅर्सेट-9 एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार, 14 सितंबर को होगा एग्जाम

AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: एम्स नाॅर्सेट-9 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जल्द ही जारी किया जाएगा।। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Wed, 10 Sep 2025 05:43 PM

AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) की ओर से जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET) 9 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को कैंडिडेट आईडी या मोबाईल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। एम्स की ओर से नाॅर्सेट-9 परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

चयन - प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा।

प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों के 100 MCQ शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प होंगे। (सामान्य ज्ञान और योग्यता से संबंधित 20 एमसीक्यू और नर्सिंग कोर्स के पाठ्यक्रम से संबंधित 80 एमसीक्यू)। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

AIIMS NORCET 9 Admit Card 2025: एम्स नाॅर्सेट-9 स्टेज 1 एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना कैंडिडेट आईडी या मोबाईल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय