AIIMS NORCET 2025 Admit Card Out : जारी हुआ एडमिट कार्ड, 14 सितंबर को होगी प्रीलिम्स परीक्षा

एम्स ने नॉरसेट 2025 प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 14 सितंबर को होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

AIIMS NORCET 2025 Admit Card Out : दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET-9) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आज, 11 सितंबर 2025 से ही अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

नॉरसेट 2025 प्रीलिम्स परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि मेन्स परीक्षा 27 सितंबर 2025 को होगी। मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। यह भर्ती देशभर के अलग अलग संस्थानों में कुल 3700 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए शुरू की गई है।

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं। होमपेज पर लॉगिन सेक्शन खोजें। यहां अपनी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें और परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं। नॉरसेट परीक्षा का पैटर्न भी तय किया गया है। परीक्षा तीन घंटे यानी 180 मिनट की होगी और इसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) पूछे जाएंगे। इनमें से 180 प्रश्न विषय-विशेष से होंगे और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान व एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर एक अंक का होगा, जबकि गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की कटौती होगी।

क्वालिफाइंग अंकों की बात करें तो दिव्यांग श्रेणी के लिए अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम अंक तय किए गए हैं। जनरल/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 45 परसेंटाइल, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 40 परसेंटाइल और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 35 परसेंटाइल जरूरी रखे गए हैं।