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AIIMS NORCET 11 2026: एम्स में नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती, 13 अगस्त तक भरें फॉर्म; जानें योग्यता

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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AIIMS ने फिलहाल रिक्त पदों की संख्या जारी नहीं की है। संस्थान के मुताबिक पदों का विवरण अलग से प्रकाशित किया जाएगा। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल-7 के तहत की जाएगी, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ मिलेगा।

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नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी

AIIMS NORCET 11 Notification 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली ने AIIMS NORCET 11 यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजीबिलटी टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से AIIMS नई दिल्ली सहित देश के अन्य भाग लेने वाले AIIMS संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

AIIMS ने फिलहाल रिक्त पदों की संख्या जारी नहीं की है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में संस्थान के हवाले से बताया गया है कि पदों का विवरण अलग से प्रकाशित किया जाएगा। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल-7 के तहत की जाएगी, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ अन्य सरकारी भत्तों का भी लाभ मिलेगा।

AIIMS NORCET 11 भर्ती 2026: पात्रता

AIIMS NORCET 11 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 13 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास नीचे दी गई योग्यताओं में से कोई एक योग्यता होना आवश्यक है-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट-बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री।

स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स एवं मिडवाइफ (Nurse and Midwife) के रूप में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

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GNM डिप्लोमा धारकों के लिए:

जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए उनका नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है।

साथ ही, कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में दो वर्ष का कार्य अनुभव भी अनिवार्य होगा।

AIIMS NORCET 11 परीक्षा तिथि 2026

AIIMS NORCET 11 भर्ती प्रक्रिया के तहत दो चरणों में कंप्यूटर आधारित (CBT) परीक्षा आयोजित की जाएगी।

NORCET प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): 12 सितंबर 2026

NORCET मुख्य परीक्षा (Mains): 30 सितंबर 2026

दोनों चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

AIIMS NORCET 11 भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: NORCET 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 3: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 4: निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक दस्तावेज, फोटो और अन्य जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।

स्टेप 5: ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6: आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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आवेदन शुल्क

सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और यूआर (UR) वर्ग: 3000 रुपये

एससी (SC), एसटी (ST) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग:2,400 रुपये

दिव्यांग (PwD) उम्मीदवार: आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

AIIMS ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले योग्य SC/ST उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क रिजल्ट घोषित होने के बाद सत्यापन (Verification) के उपरांत वापस (Refund) कर दिया जाएगा।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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