Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

AIIMS NORCET 10 Result 2026 OUT: एम्स नॉर्सेट 10 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, स्टेज-2 के लिए 14527 ने किया क्वालिफाई

Apr 16, 2026 07:18 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

AIIMS NORCET 10 Prelims Result 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने 'नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा' यानी NORCET-10 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है।

AIIMS NORCET 10 Result 2026 OUT: एम्स नॉर्सेट 10 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, स्टेज-2 के लिए 14527 ने किया क्वालिफाई

AIIMS NORCET 10 Result 2026 OUT: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने 'नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा' यानी NORCET-10 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

इस परिणाम की घोषणा के साथ ही देश के विभिन्न एम्स संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सफल उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी स्टेज-2 की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

नॉर्सेट 10 के लिए 97149 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें से 92026 एग्जाम में बैठे। स्कीम के मुताबिक 51451 क्वालिफाई किए गए हैं। स्टेज-2 के लिए 14527 बुलाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:क्या MBBS 2022 बैच को देनी होगी NEXT परीक्षा, वायरल नोटिस पर आया NMC का बयान

कैसे चेक करें अपना NORCET 10 का रिजल्ट?

छात्रों की सुविधा के लिए एम्स ने परिणाम को पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और उनकी रैंक दी गई है। इसे देखने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Important Announcements' सेक्शन में "Result of Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET)-10" के लिंक पर क्लिक करें।

3. आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें अपना रोल नंबर (Roll Number) सर्च करें (Ctrl+F का उपयोग करें)।

4. यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आप सफल घोषित किए गए हैं।

5. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देखने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें।

ये भी पढ़ें:नीट यूजी 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

30 अप्रैल को होगा स्टेज-2 का आयोजन

स्टेज-1 पास करने वाले अभ्यर्थी अब स्टेज-2 में बैठेंगे जो कि 30 अप्रैल 2026 को होगा। एग्जाम सिटी 23 अप्रैल 2026 और एडमिट कार्ड 27 अप्रैल 2026 को आएंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए देश के एम्स संस्थानों, ईएसआईसी दिल्ली, रिम्स इंफाल, सीआईपी रांची, जिपमर, वीएमसी सफदरजंग दिल्ली में खाली पड़े नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी।

ये भी पढ़ें:NExT परीक्षा पर AIIMS डॉक्टरों की मुहिम, मेडिकल छात्रों की 3 समस्याओं का हल?

कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट की जानकारी

एम्स दिल्ली द्वारा संचालित इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी थी। रिजल्ट के साथ ही श्रेणीवार (Category-wise) कट-ऑफ भी जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उम्मीदवारों के अंकों के साथ-साथ आरक्षण नियमों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) हासिल किए हैं, केवल उन्हीं के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं।

NORCET-10 स्टेज-II पात्रता हेतु कट-ऑफ पर्सेंटाइल

क्र. सं.श्रेणी (Category)कट-ऑफ पर्सेंटाइल
1.अनारक्षित (UR - General)93.5887683
2.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)78.9831134
3.अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)84.2077239
4.अनुसूचित जाति (SC)81.9605328
5.अनुसूचित जनजाति (ST)74.4746050
Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
AIIMS Results
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, CBSE 10th Result 2026 Live) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।