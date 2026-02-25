AIIMS NORCET 10: एम्स NORCET 10 आवेदन शुरू, पात्रता, एग्जाम डेट और पूरी जानकारी यहां देखें
AIIMS NORCET 10 Recruitment: एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET 10) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। NORCET 10 के माध्यम से कुल 2,551 पदों को भरना है।
AIIMS NORCET 10 Recruitment: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET 10) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार देश भर के विभिन्न एम्स अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। NORCET 10 के माध्यम से, एम्स (AIIMS) का लक्ष्य देश भर के अपने संस्थानों और संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग ऑफिसर के कुल 2,551 पदों को भरना है।
महत्वपूर्ण तिथियां
नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा:
स्टेज I (प्रीलिम्स): 11 अप्रैल 2026
स्टेज II (मेन्स): 30 अप्रैल 2026
योग्यता और पात्रता मानदंड
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का इन योग्यता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से B.Sc (ऑनर्स) नर्सिंग या B.Sc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, पोस्ट बेसिक B.Sc नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (GNM) का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
NORCET 10 का चयन प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के आधार पर होगा। प्रीलिम्स परीक्षा में 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा का प्रश्नपत्र 5 अलग-अलग खंडों में विभाजित होगा, जिसमें 20-20 प्रश्न होंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 'नेगेटिव मार्किंग' का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। प्रश्नपत्र में 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड के होंगे, जबकि 80 प्रश्न नर्सिंग सिलेबस पर आधारित होंगे।
आवेदन शुल्क
रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य (General) और ओबीसी (OBC) श्रेणी के उम्मीदवारों को 3000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी (SC), एसटी (ST) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 2400 रुपये रखा गया है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता या अपडेट के लिए केवल एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म जमा करके आप इस प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं।
