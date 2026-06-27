AIIMS MSc Nursing Result 2026 Out: 170 सीटों के लिए 2300 से ज्यादा दावेदार, ऐसे चेक करें अपनी मेरिट
AIIMS MSc Nursing Result 2026: एम्स नई दिल्ली ने अगस्त सत्र के लिए एमएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2304 उम्मीदवार पास हुए हैं। अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर मेरिट लिस्ट चेक करें।
AIIMS MSc Nursing Result 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली ने अगस्त सत्र के लिए एम्स एमएससी नर्सिंग रिजल्ट 2026 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। अगर आपने भी जून के महीने में इस अहम एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लिया था, तो अब वक्त आ गया है अपनी मेहनत का फल देखने का। आप एम्स के आधिकारिक एग्जामिनेशन पोर्टल aiimsexams.ac.in पर जाकर अपनी क्वालिफाइंग स्थिति यानी अपनी कामयाबी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में एक मेरिट लिस्ट के रूप में अपलोड किए गए हैं।
आपको बता दें कि यह परीक्षा हाल ही में जून के महीने में आयोजित की गई थी। जारी किए गए रिजल्ट में सिर्फ पास या फेल नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर, उनके परसेंटाइल स्कोर, उनकी कैटेगरी और ऑल इंडिया रैंक जैसी बेहद जरूरी जानकारियां भी तफसील से दी गई हैं।
किनती सीटों पर होगा दाखिला?
आंकड़ों पर नजर डालें तो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अगले राउंड (यानी एडमिशन प्रोसेस) में अपनी जगह पक्की करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 2,304 है। सबसे खास और ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि इस बार ओबीसी (OBC) कैटेगरी के एक होनहार छात्र ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल करके पूरी परीक्षा में टॉप किया है। यह अपने आप में एक मिसाल है और दिखाता है कि इस साल का एग्जाम कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा होगा। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। भले ही 2,300 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया हो, मगर एम्स के अलग-अलग संस्थानों में एमएससी नर्सिंग के लिए कुल सीटों की संख्या महज 170 के आसपास ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक सीट के लिए लगभग 13 से 14 बच्चों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है।
अपना रिजल्ट कैसे चेक करें?
अगर आप सोच रहे हैं कि अपना रिजल्ट बिना किसी परेशानी के कैसे देखा जाए, तो बस नीचे दिए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in टाइप करें और एंटर दबाएं।
2. वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचते ही आपको “MSc Nursing Result 2026” नाम से एक लिंक फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा, उस पर सीधे क्लिक करें।
3. क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट की एक पूरी पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
4. अब आपको पूरी लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने कीबोर्ड पर Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर टाइप करके सर्च करें। मोबाइल में 'सर्च इन डॉक्यूमेंट' का विकल्प चुनें।
5. अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में मौजूद है, तो पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
रिजल्ट पीडीएफ में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?
जब आप अपनी रिजल्ट फाइल डाउनलोड करेंगे, तो आपको उसमें कई अहम डिटेल्स देखने को मिलेंगी -
- उम्मीदवार का रोल नंबर
- परसेंटाइल स्कोर (आपने बाकियों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है)
- आपकी कैटेगरी की जानकारी
- आपकी ओवरऑल रैंक
- क्वालिफाइंग स्टेटस
रिजल्ट के बाद आगे क्या?
एग्जाम पास कर लेना ही मंजिल नहीं है। अब एडमिशन की असली रेस काउंसलिंग के जरिए तय होगी। दाखिला पूरी तरह से मेरिट रैंक, आपकी कैटेगरी के रिजर्वेशन नियमों और सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। जो भी उम्मीदवार पास हुए हैं, उन्हें अब काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। काउंसलिंग मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी होती है -
- रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले आपको काउंसलिंग के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा।
- चॉइस फिलिंग: इसके बाद आपको बताना होगा कि आप देश भर के किस एम्स संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से कॉलेज की प्रेफरेंस भरनी होगी।
- सीट अलॉटमेंट: आपकी रैंक और मांगी गई चॉइस के आधार पर सिस्टम आपको सीट अलॉट करेगा।
गौरतलब है कि काउंसलिंग में बैठने के लिए न्यूनतम कटऑफ पार करना जरूरी है, जो आमतौर पर 50वें परसेंटाइल के आसपास रहता है। फाइनल कट-ऑफ मार्क्स और काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बहुत जल्द एम्स की वेबसाइट पर ही जारी कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव