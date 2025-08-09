AIIMS M.Sc Nursing 2025: दूसरी राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, कब तब है रिपोर्टिंग

AIIMS M.Sc Nursing 2025: AIIMS ने एम.एससी. नर्सिंग अगस्त 2025 सत्र की दूसरी राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है, चुने गए उम्मीदवारों को अगले हफ्ते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा।

AIIMS M.Sc Nursing 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने एम.एससी. नर्सिंग कोर्स (अगस्त 2025 सत्र) की दूसरी राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। यह सूची 11 जुलाई सुबह 11 बजे से 19 जुलाई शाम 5 बजे तक दिए गए उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर तैयार की गई है। चुने गए उम्मीदवार 11 अगस्त सुबह 11 बजे से 14 अगस्त शाम 5 बजे तक अपने अलॉटेड AIIMS में रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय मूल दस्तावेज या 1 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (AIIMS MAIN GRANT, अंसारी नगर ब्रांच के नाम पर) जमा करना अनिवार्य है।

यह आवंटन पहले राउंड के बाद खाली रह गई सीटों पर मेरिट के आधार पर किया गया है। मान्य OBC/EWS प्रमाणपत्र समय पर देने वालों को संबंधित श्रेणी में रखा गया है, जबकि देर से जमा करने वालों को UR में बदला गया है। जो उम्मीदवार पहले राउंड में शामिल नहीं हुए थे, वे इस राउंड में पात्र नहीं हैं, लेकिन ओपन राउंड में शामिल हो सकते हैं।

AIIMS M.Sc Nursing 2025 की ऐसे देखें लिस्ट 1. www.aiimsexams.ac.in पर जाएं

2. Academic Courses सेक्शन में M.Sc Nursing चुनें

3. 2nd Round Seat Allocation Result - M.Sc. Nursing August 2025 Session लिंक पर क्लिक करें

4. PDF डाउनलोड कर अपना नाम और श्रेणीवार रैंक देखें

ओपन राउंड से जुड़ी जानकारी AIIMS जल्द वेबसाइट पर जारी करेगा, इसलिए उम्मीदवारों को नियमित अपडेट चेक करने की सलाह दी जाती है।