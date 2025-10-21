Hindustan Hindi News
AIIMS INICET January 2026: एम्स आईएनआईसीईटी जनवरी 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, यहां करें अप्लाई

संक्षेप: AIIMS INI CET 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से आज 21 अक्टूबर 2025 को एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अभी aiimsexams.ac.in पर अप्लाई करें। 

Tue, 21 Oct 2025 12:54 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
AIIMS INICET January 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से आज 21 अक्टूबर 2025 को एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो फौरन अधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अप्लाई करें। अस्वीकृत इमेज के सुधार की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2025 तक शाम 5 बजे तक तय की गई है।

एम्स आईएनआईसीईटी 2026 का आयोजन 9 नवंबर, 2025 को किया जाएगा और एडमिट कार्ड 1 नवंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।

इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) जनवरी 2026 सत्र के लिए पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स जैसे MD, MS, M.Ch. (6 साल), DM (6 साल), MDS और MD (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) में एडमिशन के लिए 30 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी। यह प्रवेश परीक्षा AIIMS नई दिल्ली और अन्य भागीदार संस्थानों— JIPMER पुदुचेरी, NIMHANS बेंगलुरु, PGIMER चंडीगढ़ और SCTIMST त्रिवेंद्रम— में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।

AIIMS INICET January 2026 session Direct Link

AIIMS INICET January 2026 session: उम्मीदवार फाइनल रजिस्ट्रेशन और EUC जनरेशन कैसे करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको दिए गए अकैडमिक कोर्स सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको 'AIIMS INI-CET January 2026 Link' लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना होगा।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए।

6. इसके बाद आपको अपनी रजिस्टर्ड डिटेल्स डालकर एग्जामिनेशन यूनिक जनरेशन (EUC) जनरेट करना होगा।

7. अब आपको कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना होगा।

8. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकालना नहीं भूलें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

