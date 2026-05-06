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AIIMS INI SS July Results 2026: एम्स INI SS स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, aiimsexams.ac.in पर देखें अपनी मेरिट लिस्ट

May 06, 2026 06:28 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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AIIMS INI SS July 2026 Result: एम्स ने जुलाई 2026 सेशन के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर स्पेशियलिटी' (INI SS) प्रवेश परीक्षा के स्टेज-1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी aiimsexams.ac.in पर जाकर स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

AIIMS INI SS July Results 2026: एम्स INI SS स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी, aiimsexams.ac.in पर देखें अपनी मेरिट लिस्ट

AIIMS INI SS July Results 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने जुलाई 2026 सेशन के लिए 'इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर स्पेशियलिटी' (INI SS) प्रवेश परीक्षा के स्टेज-1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

यह परीक्षा देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों जैसे एम्स (नई दिल्ली और अन्य), जिपमेर (JIPMER) पुडुचेरी, निमहंस (NIMHANS) बेंगलुरु और पीजीआईएमईआर (PGIMER) चंडीगढ़ में DM, M.Ch और MD जैसे सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की गई थी। INI SS 2026 सेशन की परीक्षा 25 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप)

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले aiimsexams.ac.in पर जाएं।

नोटिफिकेशन सेक्शन: होमपेज पर 'Academic Courses' टैब पर क्लिक करें।

रिजल्ट लिंक: 'Stage-I Result of INI SS (July 2026) Session' के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

लॉगिन डिटेल्स: अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्कोरकार्ड डाउनलोड: आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा। इसमें अपना रोल नंबर खोजें और भविष्य के लिए इसे सेव कर लें।

AIIMS INI SS July 2026 Result Direct Link

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अब क्या होगा अगला कदम? (स्टेज-2 की तैयारी)

स्टेज-1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अब स्टेज-2 डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज-1 में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। स्टेज-2 की परीक्षा संबंधित विभागों द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थी के प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पेशलाइजेशन का परीक्षण किया जाएगा। स्टेज-2 की तारीखों और समय की जानकारी सफल अभ्यर्थियों को उनके डैशबोर्ड या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। एम्स ने सलाह दी है कि उम्मीदवार नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहें।

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रिजल्ट में दी गई इन जानकारियों को जरूर जांचें

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित विवरण सही हैं:

रोल नंबर और श्रेणी।

संबंधित स्पेशियलिटी (DM/M.Ch/MD)।

स्टेज-2 के लिए पात्रता स्थिति (Qualified/Not Qualified)।

मेरिट रैंक।

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INI SS परीक्षा का महत्व

INI SS परीक्षा चिकित्सा जगत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसके जरिए देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थानों में सीमित सीटों पर प्रवेश मिलता है। इस साल की परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, जहां देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं और अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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