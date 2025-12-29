AIIMS INI SS January 2026: आज जारी होगा AIIMS INI SS काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जानें आगे की प्रक्रिया

संक्षेप: AIIMS INI SS counselling 2026: एम्स नई दिल्ली द्वारा आज, 29 दिसंबर 2025 को आईएनआई एसएस (INI SS) जनवरी 2026 सत्र के लिए पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जा सकती है।

AIIMS INI SS January 2026 Counselling: एम्स नई दिल्ली द्वारा आज, 29 दिसंबर 2025 को आईएनआई एसएस (INI SS) जनवरी 2026 सत्र के लिए पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जा सकती है। यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जो DM, M.Ch और MD (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) जैसे सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए थे। उम्मीदवार अपना रिजल्ट एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और रिपोर्टिंग शेड्यूल सीट आवंटन रिजल्ट घोषित होने के बाद, उम्मीदवारों को समय सीमा का पालन करना होगा।सीट स्वीकार करने की अवधि 30 दिसंबर 2025 (सुबह 11 बजे) से 6 जनवरी 2026 (शाम 5 बजे) तक तय की गई है। आवंटित संस्थान में डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया भी 30 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच पूरी करनी होगी।काउंसलिंग का दूसरा राउंड इसके बाद शुरू होगा, जिसका परिणाम 20 जनवरी 2026 को आने की संभावना है।

रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Academic Courses' टैब पर क्लिक करें।

3. अब 'INI-SS (DM/M.Ch/MD(HA))' लिंक का चयन करें।

4. 'Result of 1st Round of Online Seat Allocation' के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

5. एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें रोल नंबर के अनुसार आवंटित संस्थान की जानकारी होगी।

6. अपना रोल नंबर चेक करें और भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें।

आवश्यक डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे, जिनमें शामिल हैं-

1. INI SS एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन स्लिप।

2. सीट अलॉटमेंट लेटर।

3. एमबीबीएस और एमडी/एमएस डिग्री प्रमाणपत्र।

4. मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र।

5. 10वीं/12वीं की मार्कशीट (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में)।