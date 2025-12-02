Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़AIIMS INI SS 2026 Result released at aiimsexams.ac.in, merit list pdf download direct link
AIIMS INI SS 2026 Result: एम्स आईएनआई एसएस जनवरी 2026 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

AIIMS INI SS 2026 Result: एम्स आईएनआई एसएस जनवरी 2026 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

संक्षेप:

AIIMS INI SS 2026 Result Pdf Download: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर-स्पेशियलिटी (INI-SS) प्रवेश परीक्षा, जनवरी 2026 सत्र का रिजल्ट घोषित कर दिया है।

Tue, 2 Dec 2025 06:15 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
AIIMS INI SS 2026 Result Pdf Download Link: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सुपर-स्पेशियलिटी (INI-SS) प्रवेश परीक्षा, जनवरी 2026 सत्र का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह रिजल्ट उन सभी उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने डीएम (DM) और एमसीएच (MCh) जैसे सुपर-स्पेशियलिटी कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए यह परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार सीधे वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर-वाइज लिस्ट (Roll Number-wise list) के रूप में रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।

INI SS परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INI) जैसे AIIMS-नई दिल्ली, सभी नए AIIMS, JIPMER पुडुचेरी, PGIMER चंडीगढ़, NIMHANS बेंगलुरु और SCTIMST त्रिवेंद्रम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।

परीक्षा कब हुई थी?

INI SS 2026 सत्र की परीक्षा 22 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है।

आगे क्या करना है?

रिजल्ट पीडीएफ में उन सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें प्रोविजनल रूप से योग्य घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि ये उम्मीदवार अब एडमिशन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें जल्द ही एडमिशन के अगले चरणों जैसे कि काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। AIIMS जल्द ही अपनी वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा।

AIIMS INI SS 2026 Result: एम्स आईएनआई एसएस जनवरी 2026 रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

2. वेबसाइट पर "Academic Courses" पर क्लिक करें और "Super Speciality Exam" सेक्शन में जाएं।

3. "INI SS 2026" पर क्लिक करें और रिजल्ट विंडो खोलें।

4. "INI SS 2026 Result PDF" लिंक पर क्लिक करें।

5. रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल जाएगी, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं और अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। यह रिजल्ट इन सभी सफल उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा और शानदार कदम है।

