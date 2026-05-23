AIIMS INI CET Result 2026 Out : खत्म हुआ छात्रों का इंतजार खत्म, AIIMS ने जारी किया रिजल्ट, ऐसे करें चेक
AIIMS ने INI CET July 2026 session का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार aiimsexams.ac.in से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जानिए कटऑफ, टाई ब्रेकिंग नियम और रिजल्ट चेक करने का तरीका।
AIIMS INI CET Result 2026 Out : देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में गिने जाने वाले एम्स (AIIMS) ने INI CET जुलाई 2026 सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। AIIMS की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक, फिलहाल केवल प्रोविजनली क्वालिफाइड उम्मीदवारों की रोल नंबर वाइज सूची जारी की गई है। सीट अलॉटमेंट और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की जांच अलग से की जाएगी।
मेडिकल छात्रों के लिए क्यों अहम है INI CET?
INI CET देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसके जरिए एमडी (MD), एमएस (MS), एमडीएस (MDS), 6 वर्षीय DM और MCh जैसे पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सों में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा के जरिए AIIMS दिल्ली समेत कई बड़े राष्ट्रीय संस्थानों में एडमिशन दिया जाता है। हर साल हजारों मेडिकल ग्रेजुएट इस परीक्षा में शामिल होते हैं क्योंकि इसे सरकारी मेडिकल संस्थानों में पीजी सीट पाने का बड़ा रास्ता माना जाता है।
16 मई को हुई थी परीक्षा
INI CET मई 2026 परीक्षा का आयोजन 16 मई 2026 को किया गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही आगे की काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को लेकर भी हलचल तेज हो गई है।
रिजल्ट में क्या कहा गया?
AIIMS द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में साफ कहा गया है कि यह रिजल्ट उम्मीदवारों द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक उम्मीदवारों के कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। यानी अंतिम एडमिशन दस्तावेज जांच के बाद ही तय होगा।
सभी उम्मीदवारों को मिला पर्सेंटाइल स्कोर
AIIMS ने बताया कि परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को पर्सेंटाइल स्कोर दिया गया है, चाहे वे क्वालिफाई हुए हों या नहीं। उम्मीदवार अपना स्कोर “MyPage” सेक्शन में लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा।
ऐसे चेक करें AIIMS INI CET Result 2026
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं -
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं
- होमपेज पर दिखाई दे रहे INI CET Result लिंक पर क्लिक करें
- स्क्रीन पर रिजल्ट की PDF खुल जाएगी
- अपना रोल नंबर सर्च करें
- PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें
जानिए श्रेणी अनुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक
एम्स ने अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत अंक भी तय किया है।
- सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्रायोजित, प्रतिनियुक्त, ओसीआई और विदेशी नागरिक अभ्यर्थी: 50 प्रतिशत
- ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थी: 45 प्रतिशत
- भूटानी नागरिक (केवल पीजीआई चंडीगढ़): 45 प्रतिशत
बराबर अंक आने पर कैसे तय हुई रैंक?
कई बार दो या उससे ज्यादा अभ्यर्थियों के अंक समान हो जाते हैं। ऐसे मामलों में एम्स ने बराबरी तोड़ने का नियम लागू किया। रैंक तय करने के लिए सबसे पहले कम नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद योग्यता डिग्री में ज्यादा प्रतिशत, फिर अधिक उम्र और आखिर में वर्णमाला क्रम के आधार पर फैसला किया गया।
दूसरे प्रवेश परीक्षा से कैसे अलग है INI CET?
आईएनआई सीईटी को मेडिकल क्षेत्र की बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षा माना जाता है। इसकी तुलना दूसरे पेशेवर प्रवेश परीक्षाओं जैसे एपी आईसीईटी से भी की जाती है, जो एमबीए और एमसीए दाखिले के लिए आयोजित होती है। हालांकि दोनों परीक्षाओं का क्षेत्र अलग है, लेकिन एक समानता यह है कि दोनों में अभ्यर्थियों की रैंक प्रतिशत प्रणाली के आधार पर तय होती है। इसी वजह से हर अंक अभ्यर्थी की अंतिम रैंकिंग में अहम भूमिका निभाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव