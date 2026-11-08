AIIMS INI CET 2026: एम्स ने जारी किया INI-CET का रिजल्ट, 34236 उम्मीदवार हुए पास; ऐसे करें चेक
AIIMS INI CET 2026: जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुआ था, वो अब एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इसके जरिए MD, MS, MCh, DM और MDS जैसे पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट 7 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुआ था, वो अब एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इसके जरिए MD, MS, MCh, DM और MDS जैसे पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा।
1 नवंबर को हुई थी परीक्षा
आधिकारिक रिजल्ट नोटिस के अनुसार, इस परीक्षा में कुल 34236 उम्मीदवार सफल हुए हैं। बता दें कि INI-CET परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर 2026 को किया गया था। यानी परीक्षा को सफलतापूर्वक होने के 6 दिन बाद रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट PDF में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार इस सूची में अपना रोल नंबर खोजकर यह पता लगा सकते हैं कि उन्होंने परीक्षा क्वालिफाई की है या नहीं।
ऐसे चेक करें INI CET Result 2026
उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए Results and Announcements सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब INI CET Result 2026 के लिंक को चुनें।
- लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें।
- सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर दर्ज करें और अपना क्वालिफाइंग स्टेटस चेक करें।
- रिजल्ट PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
https://rrpdocuments.aiimsexams.ac.in/1794028718401-947447639.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAVRUVRLXWMSLVSAP7%2F20261107%2Fap-south-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20261107T075357Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=1013065611b67bd0f87a502b90fcae4a41315bf2c0c1283cb60228377c15673f&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-type=application%2Fpdf
स्कोरकार्ड में क्या है जानकारी
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
परीक्षा का नाम
परीक्षा की डेट
परीक्षा में प्राप्त अंक
कुल अंक
क्वालीफाई स्कोर
परसेंटाइल
रिजल्ट के बाद होगी काउंसलिंग
INI-CET परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इसके जरिए भाग लेने वाले संस्थानों में एडमिशन दिया जाएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल AIIMS की ओर से अलग से जारी किया जाएगा।
काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को INI-CET काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी पसंद के संस्थानों और कोर्स का चयन करना होगा। उम्मीदवारों की ओर से भरी गई चॉइस और सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग से जुड़ी तारीखों, रजिस्ट्रेशन और सीट आवंटन की जानकारी के लिए AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट पर रेगुलर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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