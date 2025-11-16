AIIMS INI CET Result 2025: एम्स आईएनआई सीईटी 2025 रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: AIIMS INI CET Result 2025 PDF Download: एम्स ने पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित INI CET 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

AIIMS INI CET Result 2025 PDF Download: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित INI CET (Institute of National Importance Combined Entrance Test) 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह रिजल्ट रोल नंबर के अनुसार (Roll Number Wise) पीडीएफ फाइल लिस्ट के रूप में जारी किया गया है।

जो उम्मीदवार 9 नवंबर 2025 को आयोजित हुई इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिजल्ट जनवरी 2026 सत्र में होने वाले एडमिशन के लिए जारी किया गया है।

INI CET 2025 परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? INI CET परीक्षा देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न PG कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को विभिन्न संस्थानों में एडमिशन मिलता है-

AIIMS (नई दिल्ली और अन्य AIIMS ब्रांच)

JIPMER (पुडुचेरी)

PGIMER (चंडीगढ़)

NIMHANS (बेंगलुरु)

SCTIMST (त्रिवेंद्रम)

इस परीक्षा के माध्यम से MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), MS (मास्टर ऑफ सर्जरी), DM (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन), M.Ch (मास्टर ऑफ चिरर्गी) और MDS (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) जैसे कोर्सों में प्रवेश मिलता है।

AIIMS INICET 2025 Result: INI CET 2025 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार अपने INI CET 2025 (जनवरी सेशन) का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।

2. रिजल्ट सेक्शन देखें: होमपेज पर दिए गए "Results and Announcements" सेक्शन पर क्लिक करें।

3. रिजल्ट लिंक खोजें: यहां आपको "List of qualified candidates in INI-CET January 2026 session" लिंक दिखाई देगा।

4. लिस्ट डाउनलोड करें: इस लिंक पर क्लिक करते ही योग्य उम्मीदवारों की रोल नंबर- वाइज लिस्ट अपने आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी।

5. चेक करें और सेव करें: डाउनलोड की गई PDF में अपना रोल नंबर खोजें। भविष्य के संदर्भ और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इस PDF को सुरक्षित रखें।

आगे की प्रक्रिया - परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को जनवरी 2026 सेशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। काउंसलिंग की तारीखें और सीटों के आवंटन से संबंधित डिटेल्स जल्द ही AIIMS द्वारा जारी किए जाएंगे। सफल उम्मीदवारों को अपनी एडमिशन प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।