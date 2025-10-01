AIIMS INI CET 2026: Registration for January session begins at aiimsexams ac in link md ms aiims wise seats AIIMS INI CET : एम्स आईएनआई के लिए रजिस्ट्रेशन aiimsexams.ac.in पर शुरू, Link, कहां कितनी सीटें, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़AIIMS INI CET 2026: Registration for January session begins at aiimsexams ac in link md ms aiims wise seats

AIIMS INI CET : एम्स आईएनआई के लिए रजिस्ट्रेशन aiimsexams.ac.in पर शुरू, Link, कहां कितनी सीटें

AIIMS INI CET 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर 2026 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:36 PM
share Share
Follow Us on
AIIMS INI CET : एम्स आईएनआई के लिए रजिस्ट्रेशन aiimsexams.ac.in पर शुरू, Link, कहां कितनी सीटें

AIIMS INI CET 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर 2026 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स एम्स पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (एनआईसी सीईटी) के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का स्टेटस और रिजेक्ट की गई फोटो में करेक्शन 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच हो सकेगा।

एम्स आईएनआई सीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को होगा। एडमिट कार्ड 1 नवंबर 2025 को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एम्स आईएनआई सीईटी का आयोजन एम्स नई दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, नागपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बीबीनगर, बठिंडा, जिपमर पुडुचेरी, निम्हान्स बेंगलुरु, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और अन्य संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज (MD/MS/M.Ch (6 वर्ष) डीएम (6 वर्ष)/ एमडीएस) में प्रवेश के लिए किया जाता है।

Direct Link

कहां कितनी सीटें

एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 सत्र के लिए सीटों का संस्थान-वार वितरण

संस्थान कुल सीटें

एम्स बठिंडा 62

एम्स भोपाल 86

एम्स भुवनेश्वर 102

एम्स बीबीनगर 50

एम्स बिलासपुर 32

एम्स देवघर 38

एम्स गोरखपुर 30

एम्स गुवाहाटी 44

एम्स जम्मू 28

एम्स जोधपुर 64

एम्स कल्याणी 114

एम्स मंगलगिरि 77

एम्स नागपुर 75

एम्स नई दिल्ली 183

एम्स पटना 70

एम्स रायबरेली 49

एम्स रायपुर 87

एम्स राजकोट 49

एम्स ऋषिकेश 119

JIPMER पुडुचेरी 117

निम्हांस बेंगलुरु 25

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ 128

SCTIMST त्रिवेन्द्रम 2

AIIMS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।