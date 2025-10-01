AIIMS INI CET : एम्स आईएनआई के लिए रजिस्ट्रेशन aiimsexams.ac.in पर शुरू, Link, कहां कितनी सीटें
AIIMS INI CET 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 21 अक्टूबर 2026 तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स एम्स पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (एनआईसी सीईटी) के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का स्टेटस और रिजेक्ट की गई फोटो में करेक्शन 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच हो सकेगा।
एम्स आईएनआई सीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को होगा। एडमिट कार्ड 1 नवंबर 2025 को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। एम्स आईएनआई सीईटी का आयोजन एम्स नई दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, नागपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, बीबीनगर, बठिंडा, जिपमर पुडुचेरी, निम्हान्स बेंगलुरु, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और अन्य संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज (MD/MS/M.Ch (6 वर्ष) डीएम (6 वर्ष)/ एमडीएस) में प्रवेश के लिए किया जाता है।
कहां कितनी सीटें
एम्स आईएनआई सीईटी जनवरी 2026 सत्र के लिए सीटों का संस्थान-वार वितरण
संस्थान कुल सीटें
एम्स बठिंडा 62
एम्स भोपाल 86
एम्स भुवनेश्वर 102
एम्स बीबीनगर 50
एम्स बिलासपुर 32
एम्स देवघर 38
एम्स गोरखपुर 30
एम्स गुवाहाटी 44
एम्स जम्मू 28
एम्स जोधपुर 64
एम्स कल्याणी 114
एम्स मंगलगिरि 77
एम्स नागपुर 75
एम्स नई दिल्ली 183
एम्स पटना 70
एम्स रायबरेली 49
एम्स रायपुर 87
एम्स राजकोट 49
एम्स ऋषिकेश 119
JIPMER पुडुचेरी 117
निम्हांस बेंगलुरु 25
पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ 128
SCTIMST त्रिवेन्द्रम 2