AIIMS गोरखपुर में सीनियर रेजिडेंट की सीधी भर्ती, जानिए योग्यता, वेतन और चयन की पूरी प्रक्रिया

संक्षेप: AIIMS गोरखपुर ने 2025 के लिए सीनियर रेजिडेंट के 61 पदों पर भर्ती निकाली है। आइए जानते हैं कि वॉक-इन इंटरव्यू में कौन शामिल हो सकता हैं। इंटरव्यू 10 दिसंबर 2025 को होगा।

गोरखपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS Gorakhpur) ने साल 2025 के लिए सीनियर रेजिडेंट के 61 पदों पर भर्ती का बिगुल बजा दिया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को किसी लंबी ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा। एमडी, एमएस या डीएनबी जैसी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री रखने वाले उम्मीदवार 10 दिसंबर 2025 को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। संस्थान ने कहा है कि सभी योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स समय पर पहुंचकर दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू दें।

कुल 61 पदों पर भर्ती AIIMS गोरखपुर ने इस बार 12 से अधिक मेडिकल विभागों में 61 पद निकाले हैं। सबसे ज्यादा पद एनेस्थीसिया और ट्रॉमा और इमरजेंसी विभाग में 10-10 हैं। जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी में 7-7 पद, जबकि पीडियाट्रिक्स में 4 पद रखे गए हैं। SC, ST, OBC, EWS और UR सभी वर्गों में वैकेंसी उपलब्ध है।

कौन कर सकता है आवेदन? सीनियर रेजिडेंट के लिए उम्मीदवार के पास NMC मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MD, MS या DNB होना चाहिए। ट्रॉमा और इमरजेंसी विभाग के लिए संबंधित शाखाओं - एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री मान्य होगी। साथ ही, मेडिकल काउंसिल (एनएमसी/एमसीआई/स्टेट) का रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू के समय अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने पहले किसी सरकारी अस्पताल में 3 वर्ष की सीनियर रेज़िडेंसी पूरी कर ली है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्या रखी है आयु सीमा इंटरव्यू की तारीख 10 दिसंबर 2025 के अनुसार अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट हैं वहीं। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10-15 वर्ष तक की छूट मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी? चयनित उम्मीदवारों को 67,700 रुपये प्रति माह (लेवल-11, 7th CPC) के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके साथ सामान्य भत्ते और एनपीएस (यदि लागू हो) भी प्रदान किए जाएंगे।

क्या रखी गई है चयन प्रक्रिया सभी योग्य उम्मीदवार सीधे वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी विभाग में आवेदन ज्यादा आते हैं, तो पहले लिखित परीक्षा कराई जा सकती है। अंतिम चयन इंटरव्यू प्रदर्शन के आधार पर होगा।