एम्स, गोरखपुर के चार एमबीबीएस स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप

एम्स, गोरखपुर के चार एमबीबीएस छात्रों का चयन इस वर्ष डीएचआर (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) की मानव संसाधन विकास योजना के तहत प्रतिष्ठित शॉर्ट-टर्म स्टूडेंटशिप (एसटीएस) में हुआ है। बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के छात्रों ने यह उपलब्धि हासिल की है। यह अध्ययन एक वर्ष तक चलेगा। इस उपलब्धि पर एम्स की कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने खुशी जताई है।

एम्स के मुताबिक, द्वितीय वर्ष की छात्रा दिशा शर्मा ने फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. तेजस पटेल के नेतृत्व में भारत में स्व-चिकित्सा (सेल्फ मेडिकेशन) की व्यापकता और धारणा का सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा-विश्लेषण करेंगी। इसके जरिए यह बताया जाएगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए दवाओं का उपयोग किस तरह करना है।

द्वितीय बैच के सक्षम रावत फार्माकोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. मौसुमी पाणिग्राही के मार्गदर्शन में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के जरिए मरीजों में नींद की गुणवत्ता और दर्द से राहत दिलाने को लेकर अध्ययन करेंगे। इसके तहत सर्जरी के बाद मरीजों को किस तरह से कम दवाएं देकर दर्द और अच्छी नींद दिलाई जा सकती है। इससे मरीजों को अच्छी नींद, दर्द को कम करने, उपचार प्रक्रिया को तेज करने में राहत मिलेगी। वहीं, द्वितीय बैच की ही छात्रा श्रुतिप्रज्ञा महापात्र ने कम्युनिटी मेडिसिन के सह प्रो. डॉ. रामशंकर रथ के मार्गदर्शन में मातृ-शिशु जोड़ी में एनीमिया की व्यापकता एवं उसका पोषण और संक्रमण से बचाव को लेकर शोध करेंगी। बताया है कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो पोषण और संक्रमण से जुड़ी है। गर्भावस्था के दौरान, महिलाओं को एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है, और यह उनके शिशुओं को भी प्रभावित कर सकता है।