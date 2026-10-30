एम्स फेलोशिप 2027 के लिए आवेदन शुरू, 11 नवंबर तक ही मौका; तुरंत करें आवेदन
एम्स दिल्ली ने जनवरी 2027 सत्र के फेलोशिप प्रोग्राम की 93 सीटों के लिए आवेदन शुरू किए हैं। आखिरी तारीख 11 नवंबर है और परीक्षा 5 दिसंबर को ही होगी।
डॉक्टरी की डिग्री हाथ में है और अनुभव भी जेब में। अब अगर अपने फन में और गहराई चाहिए तो देश के सबसे भरोसेमंद मेडिकल संस्थान का दरवाजा खुल चुका है। एम्स दिल्ली ने जनवरी 2027 सत्र के फेलोशिप प्रोग्राम का प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है। कुल 93 सीटें हैं और विषय 34। लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। एम्स ने इस बार 34 विशेषज्ञताओं में फेलोशिप की सीटें रखी हैं। इनमें कई मेडिकल विभाग हैं और कई सर्जिकल। कुल 93 सीटों में से 54 ओपन कैटेगरी के लिए हैं। बाकी 39 सीटें स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में रखी गई हैं। यानी जिन डॉक्टरों को उनके संस्थान या विभाग से स्पॉन्सरशिप मिली है उनके लिए भी अलग रास्ता खुला है।
कब से कब तक करें आवेदन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। आवेदन की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2026 है। फॉर्म शाम 5 बजे तक ही भरे जा सकेंगे। इसके बाद पोर्टल पर कुछ नहीं हो पाएगा। एंट्रेंस परीक्षा 5 दिसंबर 2026 को होगी। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर ही करना है।
कौन कर सकता है अप्लाई
पात्रता हर विषय के हिसाब से अलग-अलग है। इसलिए सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ना जरूरी है। मोटे तौर पर दो रास्ते तय किए गए हैं। पहला रास्ता एमडी या एमएस का है। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में एमडी या एमएस की डिग्री होनी चाहिए। या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त कोई बराबर की योग्यता। साथ में पोस्ट पीजी के बाद तीन साल का शिक्षण अनुभव भी चाहिए। यह अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में सीनियर रेजिडेंट या उसके बराबर पद पर होना चाहिए। दूसरा रास्ता डीएम या एमसीएच का है। जिन विषयों में यह योग्यता मांगी गई है वहां इस डिग्री वाले डॉक्टर आवेदन कर सकते हैं। यहां भी एनएमसी की मान्यता जरूरी है। एक बात और। हर विभाग की अपनी शर्तें हो सकती हैं। इसलिए जिस विषय में जाना चाहते हैं उसकी पात्रता अलग से जरूर देख लें।
ऐसे भरें फॉर्म
प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले aiimsexams.ac.in खोलें। वहां फेलोशिप प्रोग्राम जनवरी 2027 सत्र की अधिसूचना मिलेगी। प्रॉस्पेक्टस ध्यान से पढ़ें और अपने विषय की पात्रता जांच लें। फिर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। अपनी निजी जानकारी भरें। शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर अनुभव का ब्योरा डालें। अपनी पसंद की फेलोशिप और कैटेगरी चुनें। जरूरी दस्तावेज और प्रमाणपत्र अपलोड करें। आवेदन फीस जमा करें। आखिर में पूरा फॉर्म एक बार दोबारा पढ़ें और सबमिट कर दें। रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने पास रखना न भूलें। आगे काम आएगी।
परीक्षा को लेकर क्या करें
एंट्रेंस परीक्षा 5 दिसंबर को होनी है। आवेदन कर देने भर से काम खत्म नहीं होता। उम्मीदवारों को पोर्टल पर नजर बनाए रखनी होगी। परीक्षा के निर्देश दस्तावेजों की जरूरतें और दाखिले से जुड़ी हर नई सूचना वहीं डाली जाएगी। एम्स का कहना है कि आगे के सारे अपडेट इसी पोर्टल पर मिलेंगे।
आखिरी दिन का इंतजार क्यों न करें
अक्सर देखा गया है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी भीड़ हो जाती है। सर्वर धीमा पड़ता है। दस्तावेज अपलोड करने में दिक्कत आती है। कई बार पेमेंट अटक जाता है। ऐसे में जिन डॉक्टरों ने तय कर लिया है कि फेलोशिप करनी है उन्हें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रमाणपत्र स्कैन करके रख लें। अनुभव प्रमाणपत्र पर नजर डाल लें। और 11 नवंबर का इंतजार किए बिना फॉर्म निपटा दें। एम्स की फेलोशिप को देश में एडवांस ट्रेनिंग का बड़ा मंच माना जाता है। 93 सीटें और हजारों दावेदार। मुकाबला कड़ा रहेगा। इसलिए जो करना है वह जल्दी कीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव