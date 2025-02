एम्स देवघर में सीनियर रेजिडेंट के104 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया

- एम्स, देवघर की आधिकारिक वेबसाइट (https//www.aiimsdeoghar.edu.in/) पर लॉगइन करें। होमपेज पर दिखाई दे रहे जॉब्स सेक्शन के अंदर एडवर्टाइजमेंट के विकल्प पर क्लिक करें। खुलने वाले पेज पर AIIMS/DEO/ACAD.SEC./SR/1248 Applications for appointment to the posts of Senior Resident (Non-Academic) नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा।