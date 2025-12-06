AIIMS दिल्ली ने खोली जूनियर रेजिडेंट 2026 की भर्ती, जानें योग्यता, मेरिट और काउंसलिंग का पूरा सिस्टम

संक्षेप: AIIMS दिल्ली में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर यह भर्ती मेडिकल युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। तय मानकों और INI-CET आधारित मेरिट के जरिए सीटें भरी जाएंगी। आवेदन 19 दिसंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

देश के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्थानों में से एक एम्स नई दिल्ली ने जनवरी 2026 सेशन के लिए जूनियर रेजिडेंट (JR) पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह मौका उन युवाओं के लिए खास है, जो MBBS या BDS के बाद सरकार के अधीन अपनी रेजिडेंसी शुरू करना चाहते हैं। यह पद लेवल-10 पे मैट्रिक्स में आते हैं, जिनपर शुरुआती वेतन 56100 रुपये मासिक के साथ अनुमन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन की आख़िरी तारीख 19 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तय की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन कर सकता है आवेदन? जूनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास MBBS/BDS की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें इंटर्नशिप की पूर्ति शामिल है। यह डिग्री MCI/DCI द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। AIIMS ने इस बार एक अहम क्राइटेरिया तय किया है, केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 के बीच MBBS/BDS (सहित इंटर्नशिप) पूरा किया हो। चयन होने पर DMC/DDC रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। जिन उम्मीदवारों की सेवाएं AIIMS में पहले अनुशासनात्मक कारणों से समाप्त की गई हैं, वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। साथ ही, अधिकतम तीन टर्म की रेजिडेंसी की सीमा लागू है। जिनके तीन टर्म पूरे हो चुके हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

पहले AIIMS ग्रेज़ुएट्स को मिलेगा मौका AIIMS दिल्ली MBBS ग्रेज़ुएट्स को जूनियर रेज़िडेंट की पोस्ट प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। इनकी मेरिट प्रोफेशनल परीक्षाओं – प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष के कुल अंकों के आधार पर तय होगी।

अन्य उम्मीदवारों के लिए मेरिट कैसे बनेगी? AIIMS ग्रेजुएट्स की पोस्ट भरने के बाद बची सीटें अन्य उम्मीदवारों को दी जाएंगी। इनकी मेरिट INI-CET PG जनवरी 2026 सेशन में प्राप्त रैंक के आधार पर बनेगी। जिन उम्मीदवारों ने INI-CET परीक्षा नहीं दी है, उन्हें मेरिट में सबसे बाद में स्थान मिलेगा।

काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया 1. AIIMS MBBS ग्रेज़ुएट्स को पहले JR पोस्ट दी जाएगी।

2. उनके बाद बचे पद INI-CET मेरिट के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को आवंटित होंगे।