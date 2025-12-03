AIIMS CRE Vacancy : बंपर एम्स भर्ती में आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि बढ़ी, परीक्षा इसी माह

संक्षेप: AIIMS CRE 2025 : एम्स ने एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 4 (सीआरई 4 ) भर्ती में आवेदन पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 4 दिसंबर 2025 (शाम 5 बजे तक) तक आवेदन सब्मिट किया जा सकता है।

Wed, 3 Dec 2025 07:15 AM

AIIMS CRE 2025 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 4 (सीआरई 4 ) भर्ती में आवेदन पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 4 दिसंबर 2025 (शाम 5 बजे तक) तक आवेदन सब्मिट किया जा सकता है। हालांकि यह राहत उन्हीं के लिए है जिन्होंने 2 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन फीस भरकर फॉर्म फाइनल सब्मिट नहीं कर पाए थे। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर (शाम 5 बजे तक) ही थी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया गया है। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (एम्स सीआरई) से देश भर के एम्स अस्पतालों समेत कई बड़े अस्पतालों में खाली पड़े 1300 से ज्यादा नॉन-फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों को भर्ती होगी। सीबीटी बेस्ड एग्जाम 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होगा।

इन पदों पर निकली भर्तियां असिस्टेंट डाइटीशियन, डाइटीशियन, वार्डन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेडेंट, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यूडीसी, जूनियर इंजीनियर सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल, एसी आर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन (इलेक्ट्रिकल), मैनिफोल्ड टेक्निशियन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, टेक्निशयिन ओटी/ एनेस्थीसिया/ ऑपरेशन थियेटर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, स्टोर कीपर, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, सीएसएसएसडी टेक्निशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुअरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफो असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कोडिंग क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, मेडिकल सोशल वेलफेयर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, एम्ब्रोयोलॉजिस्ट, फायर टेक्निशियन, ड्राइवर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मल्टी पर्पस वर्कर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसप्लांट कोर्डिनेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, टेलर ग्रेड 3, लॉन्ड्री मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी, पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर, जूनियर फोटोग्राफर, आर्टिस्ट आदि।

परीक्षा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक होंगे। 90 मिनट का सीबीटी होगा। इसमें 400 मार्क्स के 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न और संबंधित समूह के डोमेन से संबंधित 80 प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम शैक्षिक योग्यता और अनुभव (आवश्यक/वांछनीय) के अनुसार होगा।

- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स - क्वालिफाइंग अंक अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी और एसटी के लिए 30% होंगे।

- पीडब्ल्यूबीडी के क्वालिफाइंग अंक 30% होंगे।

पोस्ट का नाम और रिक्तियां लॉन्ड्री मैकेनिक 1

PACS एडमिनिस्ट्रेटर 1

असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर / रिसर्च असिस्टेंट 31

जूनियर इंजीनियर (सेफ्टी) 1

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर / सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर / आदि 8

न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नॉलजिस्ट 12

ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर 4

योग इंस्ट्रक्टर 2

प्रोग्रामर 5

प्रोस्थेटिक टेक्निशियन ग्रेड-I / ऑर्थोटिक टेक्निशियन 3

दर्जी ग्रेड-III 2

आर्टिस्ट 1

इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निकल असिस्टेंट 1

मेडिकल फ़ोटोग्राफ़र / जूनियर फ़ोटोग्राफ़र 3

सांख्यिकी सहायक 1

जूनियर इंजीनियर (इंस्ट्रूमेंटेशन) 1

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर / असिस्टेंट फायर ऑफिसर 3

फायर टेक्निशियन / सिक्योरिटी-कम-फायर असिस्टेंट 12

फिज़ियोथेरेपिस्ट / जूनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट / आदि 46

ड्राइवर (ऑर्डिनरी ग्रेड) 8

जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर (रिसेप्शनिस्ट) / रिसेप्शनिस्ट 14

जूनियर वार्डन (हाउस कीपर / हॉस्टल वार्डन / आदि) 23

सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स ग्रेड-I / आदि) 122

सैनिटरी इंस्पेक्टर / सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड-I / आदि 33

ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट / जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 4

मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर / जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर / आदि 73

जूनियर स्केल स्टेनो (हिंदी) / पर्सनल असिस्टेंट / आदि 71

मेडिकल सोशल वर्कर / मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर 22

टेक्निकल ऑफिसर (डेंटल) / डेंटल टेक्निशियन 2

टेक्निकल ऑफिसर (ऑफ्थाल्मोलॉजी) / रिफ्रैक्शनिस्ट / ऑप्टोमेट्रिस्ट 11

टेक्निशियन (रेडियोथैरेपी) 23

टेक्निशियन (रेडियोलॉजी) / रेडियोग्राफ़िक टेक्निशियन 105

परफ्यूज़निस्ट 19

एम्ब्रायोलॉजिस्ट 2

मैनिफोल्ड टेक्निशियन (गैस स्टेवर्ड) / गैस ऑफिसर 7

असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र 5

टेक्निशियन OT / एनेस्थीसिया टेक्निशियन 182

फार्मासिस्ट / फार्मासिस्ट ग्रेड-II 35

कैशियर / जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर (अकाउंटेंट) 13

असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर / जूनियर स्टोर ऑफिसर 102

CSSD टेक्निशियन 7

मोर्चरी अटेंडेंट / हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-III 54

लैब अटेंडेंट ग्रेड-II / टेक्निशियन (लैबोरेटरी) 80

लाइब्रेरी एवं सूचना सहायक / लाइब्रेरी अटेंडेंट 20

मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर / जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 73

असिस्टेंट डाइटीशियन / डाइटीशियन / वार्डन 17

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर / असिस्टेंट / आदि 39

जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट / लोअर डिवीजन क्लर्क 121

जूनियर इंजीनियर (सिविल) 3

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 7

असिस्टेंट इंजीनियर (A/C & R) / जूनियर इंजीनियर (AC&R) 7

जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट / स्पीच थेरेपिस्ट 7

इलेक्ट्रिशियन / वायरमैन / लाइनमैन 7

एम्स सीआरई 4 भर्ती से इन संस्थानों में होगी भर्ती AIIMS संस्थान एम्स अवंतीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर

एम्स बठिंडा, पंजाब

एम्स भोपाल, मध्य प्रदेश

एम्स भुवनेश्वर, ओडिशा

एम्स बीबीनगर, तेलंगाना

एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

एम्स देवघर, झारखंड

एम्स गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

एम्स गुवाहाटी, असम

एम्स जोधपुर, राजस्थान

एम्स कल्याणी, पश्चिम बंगाल

एम्स मंगलगिरी, आंध्र प्रदेश

एम्स नागपुर, महाराष्ट्र

एम्स नई दिल्ली, दिल्ली

एम्स पटना, बिहार

एम्स रायबरेली, उत्तर प्रदेश

एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़

एम्स राजकोट, गुजरात

एम्स ऋषिकेश, उत्तराखंड

एम्स विजयपुर (जम्मू), जम्मू एवं कश्मीर

एम्स-CAPFIMS, नई दिल्ली

अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थान

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), नई दिल्ली

जिपMER (JIPMER), पुडुचेरी

पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर (तमिलनाडु)

ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (RHTC) नजफगढ़, दिल्ली

रीपैन्स (RIPANS), आइजोल, मिज़ोरम

जनरल, ओबीसी- 3000 रुपये