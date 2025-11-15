AIIMS CRE Vacancy: बंपर एम्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1300 से ज्यादा वैकेंसी, परीक्षा अगले माह

संक्षेप: AIIMS CRE 2025 : एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (एम्स सीआरई) से देश भर के एम्स अस्पतालों, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल समेत कई बड़े अस्पतालों में खाली पड़े 1300 से ज्यादा नॉन-फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों को भर्ती होगी।

AIIMS CRE 2025 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 4 (सीआरई 4 ) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (एम्स सीआरई) से देश भर के एम्स अस्पतालों समेत कई बड़े अस्पतालों में खाली पड़े 1300 से ज्यादा नॉन-फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों को भर्ती होगी। इच्छुक व योग्य युवा aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 2 दिसंबर 2025 है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन पदों पर निकली भर्तियां असिस्टेंट डाइटीशियन, डाइटीशियन, वार्डन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेडेंट, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यूडीसी, जूनियर इंजीनियर सिविल/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल, एसी आर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन (इलेक्ट्रिकल), मैनिफोल्ड टेक्निशियन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, टेक्निशयिन ओटी/ एनेस्थीसिया/ ऑपरेशन थियेटर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, स्टोर कीपर, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, सीएसएसएसडी टेक्निशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुअरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफो असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कोडिंग क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, मेडिकल सोशल वेलफेयर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, एम्ब्रोयोलॉजिस्ट, फायर टेक्निशियन, ड्राइवर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मल्टी पर्पस वर्कर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसप्लांट कोर्डिनेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, टेलर ग्रेड 3, लॉन्ड्री मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी, पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर, जूनियर फोटोग्राफर, आर्टिस्ट आदि।

परीक्षा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक होंगे। 90 मिनट का सीबीटी होगा। इसमें 400 मार्क्स के 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न और संबंधित समूह के डोमेन से संबंधित 80 प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम शैक्षिक योग्यता और अनुभव (आवश्यक/वांछनीय) के अनुसार होगा।

- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।

- क्वालिफाइंग अंक अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी और एसटी के लिए 30% होंगे।

- पीडब्ल्यूबीडी के क्वालिफाइंग अंक 30% होंगे।

आवेदन फीस जनरल, ओबीसी- 3000 रुपये