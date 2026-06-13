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AIIMS CRE 5 Vacancy: एम्स बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1400 से ज्यादा वैकेंसी, परीक्षा अगले महीने

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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AIIMS CRE 2026: एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (एम्स सीआरई 5) से देश भर के एम्स अस्पतालों समेत कई बड़े अस्पतालों में खाली पड़े 1400 से ज्यादा नॉन-फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों को भर्ती होगी।

AIIMS CRE 5 Vacancy: एम्स बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 1400 से ज्यादा वैकेंसी, परीक्षा अगले महीने

AIIMS CRE 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। एम्स दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE-5) के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के नॉन-फैकल्टी श्रेणी में बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1484 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं।

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एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम (CRE-5) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की खिड़की खुल चुकी है। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इसका कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) आगामी 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। छात्रों के पास तैयारी के लिए बेहद सीमित समय है, इसलिए उन्हें अभी से अपनी रणनीति मजबूत कर लेनी चाहिए।

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इन पदों पर निकली भर्तियां

असिस्टेंट डाइटीशियन, डाइटीशियन, वार्डन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यूडीसी, जूनियर इंजीनियर सिविल / इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल, एसी आर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन (इलेक्ट्रिकल), मैनिफोल्ड टेक्निशियन, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, टेक्निशयिन ओटी/ एनेस्थीसिया / ऑपरेशन थियेटर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, स्टोर कीपर, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, सीएसएसएसडी टेक्निशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुअरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफो असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कोडिंग क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनो, प्राइवेट सेक्रेटरी, मेडिकल सोशल वेलफेयर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, एम्ब्रोयोलॉजिस्ट, फायर टेक्निशियन, ड्राइवर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मल्टी पर्पस वर्कर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसप्लांट कोर्डिनेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, टेलर ग्रेड 3, लॉन्ड्री मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी, पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर, जूनियर फोटोग्राफर, आर्टिस्ट आदि।

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श्रेणी के आधार पर देनी होगी एप्लीकेशन फीस

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को उनकी श्रेणियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा।

जनरल और ओबीसी (OBC) उम्मीदवार: 3,000 रुपये

एससी (SC), एसटी (ST) और ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवार: 2,400 रुपये

दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवार: इस वर्ग के आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी गई है, यानी उनके लिए आवेदन बिल्कुल निशुल्क है।

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ऐसा होगा एग्जाम पैटर्न; गलत उत्तर पर कटेगा एक अंक

इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए उम्मीदवारों को इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझना होगा। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर जैसे विभिन्न विषयों से जुड़े 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

पूरी परीक्षा 400 अंकों की होगी, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक मिलेंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। हर एक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक (1 अंक) काट लिया जाएगा। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक भी तय किए गए हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम 40 प्रतिशत, ओबीसी को 35 प्रतिशत और एससी व एसटी उम्मीदवारों को पास होने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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