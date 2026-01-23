AIIMS CRE Result 2025 जारी, 3496 पदों के लिए सफल उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने

संक्षेप: AIIMS CRE Result 2025 जारी कर दिया गया है। 3496 ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती तेज हो गई है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब अगले चरण के लिए पात्र हैं।

AIIMS CRE Result 2025 Out: देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने AIIMS Common Recruitment Examination (CRE) Result 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है और भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। AIIMS ने Common Recruitment Examination (CRE) 2025 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी किया है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी, प्राप्त अंक और रैंक की जानकारी दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

AIIMS CRE Result 2025 Out: अगस्त 2025 में हुई थी CRE परीक्षा AIIMS CRE परीक्षा का आयोजन देशभर के परीक्षा केंद्रों पर 25, 26 और 27 अगस्त 2025 को किया गया था। यह परीक्षा विभिन्न Group B और Group C पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें AIIMS के साथ साथ अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों के पद भी शामिल हैं।

AIIMS CRE Result 2025 Out: हर पोस्ट कोड के लिए अलग-अलग रिजल्ट PDF AIIMS ने रिजल्ट को पोस्ट कोड और कैटेगरी के अनुसार अलग अलग PDF में जारी किया है। प्रत्येक PDF में केवल उसी पद से संबंधित योग्य उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं। उम्मीदवारों को उसी पोस्ट कोड की PDF डाउनलोड करनी होगी, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था।

AIIMS CRE Result 2025 Out: 3496 पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत कुल 3,496 पदों को भरा जाना है। इनमें क्लेरिकल स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), लैब टेक्नोलॉजिस्ट और अन्य प्रशासनिक और सहायक पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र हो गए हैं।

AIIMS CRE Result 2025 Out: AIIMS CRE Result 2025 ऐसे करें चेक उम्मीदवार सबसे पहले aiimsexams.ac.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर भर्ती सेक्शन में जाकर Common Recruitment Examination (CRE) लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित Result PDF को खोलें। PDF में Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर डालें और चयन स्थिति की जांच करें।

AIIMS CRE Result 2025 Out: अगला चरण और इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस प्रक्रिया लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब अपनी इंस्टीट्यूट और पोस्ट की प्राथमिकता भरनी होगी। यह प्रक्रिया 27 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों को उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद के अनुसार संस्थान और पद चुनने होंगे।