AIIMS CRE Result 2025: एम्स सीआरई रिजल्ट aiimsexams.ac.in पर जारी, इस Link से करें चेक

AIIMS CRE Result 2025 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (सीआरई) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी aiimsexams.ac.in या https://rrp.aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (एम्स सीआरई) 25 अगस्त, 26 व 27 अगस्त 2025 को देश भर के एम्स अस्पतालों, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल समेत कई बड़े अस्पतालों में खाली पड़े 3,496 नॉन-फैकल्टी ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती के लिए हुआ था।

सभी पोस्ट कोड के लिए परिणाम अलग-अलग प्रकाशित किए गए हैं। प्रत्येक पीडीएफ में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, प्राप्त अंक, रैंक और श्रेणी दी गई है।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लाइफ गार्ड, वोकेशन काउंसलर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ड्राइवर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड II, जूनियर वार्डन, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड II, कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी लैबोरेट्री असिस्टेंट, फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) आदि पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

एम्स सीआरई परिणाम 2025 कैसे देखें- - एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाएँ।

- मेनू में 'रिक्रूटमेंट' टैब पर क्लिक करें।

- 'कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन' विकल्प चुनें।

- 'नोटिफिकेशन' पर क्लिक करें और फिर जिस पोस्ट कोड के लिए आपने आवेदन किया है, उसके लिए परिणाम पीडीएफ चुनें।