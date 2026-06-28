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AIIMS में 1484 नौकरियों की बंपर भर्ती, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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एम्स नई दिल्ली ने 28 अलग-अलग संस्थानों में 1484 ग्रुप B और C पदों पर CRE-5 भर्ती 2026 निकाली है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

AIIMS में 1484 नौकरियों की बंपर भर्ती, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। एम्स (AIIMS) ने उन सभी उम्मीदवारों के लिए बंपर भर्तियों का पिटारा खोल दिया है, जो लंबे वक्त से मेडिकल सेक्टर में एक अच्छी और पक्की नौकरी का सपना देख रहे थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन-5 (CRE-5) का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बड़े भर्ती अभियान के तहत नॉन-फैकल्टी ग्रुप-B और ग्रुप-C के कुल 1484 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यह शानदार मौका सिर्फ दिल्ली एम्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस भर्ती के जरिए देश भर के 28 अलग-अलग एम्स और केंद्र सरकार के संस्थानों में नौकरियां दी जाएंगी।

क्या है CRE-5 और कौन से संस्थान हैं शामिल?

अक्सर उम्मीदवारों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये CRE-5 परीक्षा है क्या और इसका क्या फायदा है? आसान जुबान में समझें तो यह एक सिंगल-विंडो सिस्टम है, जिसे युवाओं की सहूलियत के लिए बनाया गया है। अब आपको अलग-अलग एम्स के लिए बार-बार फॉर्म भरने या अलग से फीस चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार परीक्षा देंगे और मेरिट के आधार पर 28 अलग-अलग संस्थानों में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इन संस्थानों में एम्स नई दिल्ली, भोपाल, पटना, गोरखपुर, ऋषिकेश, बठिंडा, नागपुर के अलावा आईसीएमआर और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े और नामचीन नाम शामिल हैं। इस भर्ती में कुल 57 अलग-अलग ग्रुप्स के पद रखे गए हैं। इनमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डाइटीशियन, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और क्लर्क जैसी ढेरों शानदार पोस्ट शामिल हैं।

जरूरी तारीखें जिनका आपको रखना है ध्यान

अगर आप इस परीक्षा में बैठने का मन बना चुके हैं, तो कुछ जरूरी तारीखों को अपनी डायरी में नोट कर लेना बेहतर होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 13 जून 2026 से ही हो चुकी है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 03 जुलाई 2026 (शाम 5:00 बजे तक) तय की गई है। इसके अलावा, जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें अपनी NOC हर हाल में 6 जुलाई तक जमा करनी होगी। आपका फॉर्म स्वीकार हुआ या नहीं, इसका स्टेटस 9 जुलाई 2026 को चेक किया जा सकेगा। वहीं, अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 25 से 27 जुलाई 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा।

कौन कर सकता है अप्लाई?

चूंकि इस भर्ती में कई तरह के पद हैं, इसलिए हर पद की जिम्मेदारी और योग्यता भी उसी हिसाब से अलग-अलग तय की गई है। अगर बात क्लर्क और असिस्टेंट पदों की करें, तो 12वीं पास युवाओं से लेकर ग्रेजुएट कर चुके लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। वहीं, टेक्निकल और मेडिकल पदों के लिए खास डिग्रियां मांगी गई हैं। मसलन, फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, जूनियर इंजीनियर के लिए संबंधित ट्रेड में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है और लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बीएससी पास होना लाजमी है।

अगर उम्र सीमा की बात करें, तो ज्यादातर ग्रुप-C के पदों के लिए उम्र 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। हालांकि, कुछ खास टेक्निकल पदों के लिए यह लिमिट 35 साल तक भी है। सरकारी नियमों के मुताबिक SC/ST उम्मीदवारों को उम्र में 5 साल और OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी।

क्या है परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा में शामिल होने के लिए जनरल और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 3,000 रुपये की फीस भरनी होगी, जबकि SC, ST और EWS वालों के लिए यह फीस 2,400 रुपये तय की गई है। दिव्यांगों को फॉर्म की फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। एक अच्छी और राहत की बात यह है कि जो SC/ST उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, उनके पैसे रिजल्ट के बाद उनके बैंक अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे।

नौकरी पाने के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) पास करना होगा। यह पेपर कुल 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सही जवाब पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने एक भी गलत जवाब दिया, तो सीधे 1 नंबर काट लिया जाएगा, इसलिए तुक्के मारने से बचना होगा।

कितनी मिलेगी सैलरी?

सैलरी के मामले में यह नौकरी काफी जबरदस्त है। इसमें 7वें वेतन आयोग के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। पे-लेवल 1 (जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट, कुक) की शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपये महीना है। वहीं, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए बेसिक पे 19,900 से 25,500 रुपये के बीच है। जूनियर इंजीनियर और डाइटिशियन जैसे बड़े पदों (लेवल 6 और 7) के लिए सैलरी 35,400 से 44,900 रुपये महीने तक है। इसके ऊपर सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा।

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अप्लाई करने के लिए आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aiimsexams.ac.in पर जाना होगा। वहां OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) पूरा करने के बाद CRE-5 वाले लिंक पर क्लिक करें। अपने सभी जरूरी दस्तावेज, नाम, पढ़ाई की जानकारी, फोटो और सिग्नेचर ध्यान से अपलोड करें। इसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से परीक्षा केंद्र चुनकर ऑनलाइन फीस जमा कर दें। अंत में फॉर्म को सबमिट करके कन्फर्मेशन स्लिप जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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